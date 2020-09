CDU-Kandidaten setzen sich durch

Warburg

Einen klaren Wahlsieg fuhr Tobias Scherf (CDU) aus Volkmarsen mit 54,4 Prozent ein. Er holte damit die absolute Mehrheit, wenngleich nur knapp mit 4,4 Prozentpunkten. Sein SPD-Mitbewerber Eric Volmert aus der Warburger Altstadt kam auf 37,9 Prozent. BU-Bürgermeisterkandidatin Tatjana Lütkemeyer erhielt 7,6 Prozent.

Das neue Stadtoberhaupt der Hansestadt Warburg zeigte sich am Sonntagabend hochzufrieden. »Ich freue mich sehr, dass es im ersten Wahlgang geklappt hat“, sagte der 52-Jährige. Ein solches Ergebnis sei in der Nachfolge von Bürgermeister Michael Stickeln und als ein Kandidat, der nicht gebürtig aus Warburg komme, sicherlich nicht selbstverständlich, erklärte er. „Und jetzt wird gefeiert und auf die Pauke gehauen.“

Tobias Scherf, der die Auszählung der Stimmbezirke im Pädagogischen Zentrum mit seinen Kindern Kevin (20), Lysandra (11), Riana (13) und Roxana (17) verfolgt hatte, bedankte sich auch bei seinem SPD-Mitbewerber Eric Volmert für einen fairen Wahlkampf.

Eric Volmert beglückwünschte Tobias Scherf zum Wahlsieg. Der SPD-Kandidat zeigte sich vom Ergebnis zwar enttäuscht. Sein erklärtes Wahlziel, am 27. September in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt zu gehen, verfehlte der 32-Jährige aber nur knapp. „Im Vergleich zu 2014 habe ich dem CDU-Kandidaten 21 Prozentpunkte wegnehmen können“, erklärte Eric Volmert. „Darauf bin ich stolz“, sagte er.

Tatjana Lütkemeyer, die Bürgermeisterkandidatin der Bürger Union, nahm ihr Abschneiden sportlich. „Ich bin vollauf zufrieden und habe um die 800 Stimmen bekommen. Dafür, dass ich nur wenige Wochen Wahlkampf machen konnte, ist das doch ganz beachtlich“, sagte die 45-Jährige.

Borgentreich

Nicolas Aisch ist der neue Bürgermeister der Stadt Borgen­treich. Mit 57,3 Prozent haben sich die Wähler für den Eissener entschieden. Insbesondere in den drei Wahlbezirken der Kernstadt lieferte Aisch sich mit dem SPD-Kandidaten Hubertus Herbold ein enges Rennen. In zwei Wahlbezirken holte Herbold sogar die Mehrheit. Am Ende ging er aber mit 33 Prozent nach Hause. Weit abgeschlagen war Peter Maier, der von der FDP unterstützte unabhängige Bürgermeisterkandidat (9,8 Prozent).

Nicolas Aisch ist der neue Bürgermeister der Stadt Borgentreich. Den Sieg hat er mit seiner Frau Michaela gefeiert. Foto: Silvia Schonheim

Nicolas Aisch feierte seinen Sieg mit Familie und Parteifreunden in der Gaststätte Dohmann: „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Wahlergebnis. Wir wollten keine Stichwahl. Das Ziel haben wir erreicht.” Hubertus Herbold gab zu, dass er sich „ein kleines bisschen mehr und eine Stichwahl“ um das Bürgermeisteramt erhofft hatte.

Zwar hat Nicolas Aisch das Bürgermeisteramt für die CDU errungen, die absolute Mehrheit im Rat der Stadt verlieren die Christdemokraten allerdings. 2014 erreichte die CDU noch 55,6 Prozent der Stimmen, am Sonntagabend nur 41,8 Prozent. Grund dafür ist die Unabhängige Wählergemeinschaft Borgentreich, die erstmals zur Kommunalwahl angetreten ist. Die UWB holte 13,6 Prozent.

Den Verlust der CDU-Mehrheit im Rat der Stadt kann der zukünftige Bürgermeister Aisch allerdings auch etwas Positives abgewinnen: „Wir werden in Zukunft mehr miteinander reden müssen.“

Willebadessen

Als das Endergebnis auf die Leinwand projiziert wird, gibt es kein Halten mehr: Norbert Hofnagel hat 60,6 Prozent der Stimmen geholt – und ist neuer Bürgermeister der Stadt Willebadessen. Auf dem heimischen Hof in Löwen, wo die CDU das Geschehen verfolgt hatte, wird der Kandidat gleich beglückwünscht. Sogar einen mehrere Meter langen Schriftzug haben die Zuschauer mitgebracht. Hofnagel ist erleichtert. Auf diesem Ergebnis dürfe man sich nicht ausruhen, denn „jetzt geht’s erst richtig los.”

Norbert Hofnagel ist neuer Bürgermeister in Willebadessen, seine Frau Gisela hat sich mit ihm über den Sieg gefreut. Foto: Daniel Lüns

Die SPD hatte sich in der Feindestillerie Geistreich in Willebadessen getroffen. Für die 39,4 Prozent, die Bürgermeisterkandidat Mario Schmidt gesichert hat, erntet er Applaus. Ob die SPD nun weiterhin so mit der CDU im Stadtrat zusammenarbeiten werde? “Der Kuschelkurs ist vorbei”, sagt Schmidt dazu.