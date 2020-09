Baustart für neuen Wasserspielplatz

Ein Erlebnisplatz ensteht

In den kommenden Wochen wird direkt am Diemelradweg unterhalb der Altstädter Diemelbrücke ein 140.000 Euro teurer Erlebnisplatz für Familien und Radfahrer entstehen, den der Warburger Architekt Andreas Kropp geplant hat. Es wird eine Mischung aus Rast- und Kinderspielplatz sowie Erlebnispunkt werden. Die ganze Anlage wird aus Edelstahl und Stein gebaut, so dass sie bei Hochwasser schadlos überschwemmt werden kann.

Konkret wird eine Aufenthaltsfläche geschaffen, auf der Bänke, Informationstafeln zur Warburger Mühlen- und Stadtgeschichte, Fahrradständer und ein hochwertiger Wasserspielplatz gebaut werden. Durch ein Spundloch eines alten Mühlsteins sprudelt das Wasser in verschiedene Bassins und Kaskaden, in denen Kinder spielen können.

Solaranlage versorgt Pumpe

Das Wasser wird mit einer Pumpe aus den Tiefen der Diemelauen nach oben befördert. Die Pumpe selbst wird über eine Solaranlage mit Energie versorgt, die auf Stützpfeilern in den Diemelauen ruht. Über den Wasserlauf entsteht eine Brücke, die das Diemel­ufer von der Anlage trennt. Auf Balanciersteinen können Kinder und Erwachsene das Wasser überqueren.

Peter Kohlschein, Senior-Chef der Warburger Brauerei und ehemaliger Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins, machte 2013 erstmals den Vorschlag, die Mühlengeschichte der Stadt erlebbar zu machen. 2016 kam dann die Idee auf, das Ansinnen des Vereins mit einer neuen Attraktion am Diemelradweg und in der Altstadt zu verknüpfen.

Förderbescheid über 112.000 Euro

Das Architekturbüro Andreas Kropp führte alle Überlegungen zusammen und stellte sein Konzept Flussbegegnungspunkt im Dezember erstmals im Warburger Bezirksausschuss vor. Sowohl das Warburger Ortsparlament als auch der Rat stimmten dem Vorhaben begeistert zu. Im Februar überreichte Regierungspräsidentin Judith Pirscher schließlich einen Förderbescheid von 112.000 Euro für das Projekt – damit stand dem Bau nichts mehr im Wege.

Bürgermeister Michael Stickeln (vorne, rechts) und Ideengeber Peter Kohlschein haben gestern den symbolischen Spatenstich für den Bau des Flussbegegnungspunktes an der Diemel getätigt. Zahlreiche Vertreter aus Rat und Verwaltung waren zu der Feierstunde gekommen. Foto: Jürgen Vahle

Bürgermeister Michael Stickeln ließ am Montag keinen Zweifel aufkommen, welchen Zweck der Begegnungspunkt erfüllen soll: Die Anlage solle die „Neugier vorbeikommender Touristen wecken und sie in hoffentlich vielen Fällen zu einem Abstecher in den Kernbereich unserer Stadt animieren“.

Heimat- und Verkehrsverein pflegt

Ein solches Projekt könne bei dem Bemühen hilfreich sein, dem bereits vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) mit vier Sternen klassifizierten Diemelradweg vielleicht auch noch den fünften Stern zu bringen. Darüber hinaus sei der Flussbegegnungspunkt natürlich auch eine neue Attraktion für die Warburger, ein „Treffpunkt für Jung und Alt, für Einheimische wie Touristen, eine Oase im Alltagstrubel“, wie Michael Stickeln es beschrieb.

Der scheidende Warburger Bürgermeister dankte nicht nur Architekt Andreas Kropp für das „stimmige Konzept“, sondern explizit auch dem Warburger Heimat- und Verkehrsverein. Die Gruppe um Peter Kohlschein und Klaus Stalze würden den Bau der Anlage nicht nur fachkundig begleiten, sondern hätten sich auch bereit erklärt, nach der Fertigstellung die Pflege der Anlage vor allem nach Hochwassern zu übernehmen. Als kleines Zeichen des Dankes übereignete die Stadt dem Heimat- und Verkehrsverein auch gleich die beiden nagelneuen Spaten, die für den offiziellen Baubeginn benötigt wurden.