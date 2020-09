Das Spiel mit den Kugeln boomt

Warburg (WB). Der erste Schnupperkursus im Boule-Spielen, veranstaltet vom Kreissportbund Höxter in Kooperation mit dem SV Warburg, hat begonnen. Zum Auftakt kamen zwölf Senioren in der neu gestalteten Freizeitanlage Diemelaue zusammen. Sie wollen in zehn Einheiten die Regeln und vor allem die Technik des Spiels erlernen. Dabei hilft ihnen Übungsleiter Georg Wilmes aus Warburg. Finanziert wird der Kursus, der bereits nach einem Tag ausgebucht war, mit Mitteln aus dem Landessportprogramm „Bewegt älter werden in NRW“. Er ist für alle Teilnehmer kostenfrei.

Von Josefa Reineke