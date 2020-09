Die neuen Räte rüsten sich

Warburg

Zu ihrer letzten Sitzung kommen die Mitglieder des alten Warburger Stadtrates am Dienstag, 6. Oktober, zusammen. „Die Kommunalwahl steht dabei noch nicht auf der Tageordnung. Das ist eine ganz normale Sitzung, schließlich sind die Ratsmitglieder und der Bürgermeister noch im Amt und müssen ihren Geschäften nachgehen und Aufgaben erledigen“, sagt 1. Beigeordneter Klaus Braun, Wahlleiter der Stadt Warburg.

Derweil laufen im Behördenhaus an der Bahnhofsstraße die Vorbereitungen für die neue Legislaturperiode schon auf Hochtouren. „Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in der nächsten Woche extra geschult werden“, berichtet Braun.

Nachdem der Wahlausschuss am Mittwoch bereits das Ergebnis der Kommunalwahl festgestellt hat, gehen am heutigen Freitag die Schreiben an die neuen Ratsherren und -damen raus. Sie werden darin über ihre Wahl benachrichtigt und aufgefordert, eine Erklärung dazu abzugeben, ob sie die Wahl annehmen oder nicht. „Für die Abgabe ihrer Erklärung haben die gewählten Kandidaten eine Woche Zeit“, erläutert der Wahlleiter, „sollten sie auf unser Schreiben nicht reagieren, wird das seitens der Verwaltung als Annahme des Mandates gewertet.“

Die erste Ratssitzung der neuen Legislaturperiode ist für Dienstag, 10. November, terminiert worden. In dieser Sitzung werden die bisherigen Ratsmitglieder und auch Bürgermeister Michael Stickeln aus ihren Ämtern verabschiedet. So ist der Plan. Üblicherweise werden in einer konstituierenden Sitzung auch die neuen Ratsmitglieder und Warburgs neu gewählter Bürgermeister Tobias Scherf sowie seine Stellvertreter in ihre Ämter eingeführt und vereidigt. Auch die Ortsvorsteher werden bestimmt. Ob das am 10. November auch wieder der Fall sein wird, ist aber noch unklar. „Noch steht die Tagesordnung nicht fest. Sie muss erst mit dem neuen Stadtoberhaupt abgestimmt werden. Seine Vorstellungen müssen berücksichtigt werden“, sagt Klaus Braun.

Borgentreich

Das Ergebnis der Kommunalwahl in Borgentreich hat der Wahlausschuss bereits am vergangenen Mittwoch festgestellt. „Danach werden die gewählten Kandidaten über ihre Wahl benachrichtigt“, berichtet der Wahlleiter und scheidende Bürgermeister Rainer Rauch.

Die nächste und voraussichtlich letzte Sitzung des Rates in der alten Legislaturperiode ist für Donnerstag, 8. Oktober, geplant. Rauch: „Die konstituierende Sitzung des neuen Rates ist noch nicht fest terminiert.“ Der Termin werde in Kürze mit dem neu gewählten Bürgermeister Nicolas Aisch abgestimmt. Rainer Rauch rechnet aber damit, dass die Sitzung wohl in der ersten Novemberwoche stattfinden wird.

Wer die erste Ratssitzung der neuen Legislaturperiode leitet, diese Frage regelt die Gemeindeordnung NRW nicht ausdrücklich. „Da der Altersvorsitzende – das heißt das älteste hierzu bereite Mitglied des Rates – nach der Gemeindeordnung den Bürgermeister vereidigt und in sein Amt einführt“, erklärt Rauch, „wird es allgemein für zulässig erachtet, dass der Altersvorsitzende die erste Ratssitzung nach der Neuwahl leitet, bis die Vereidigung und Amtseinführung des neuen Bürgermeisters erfolgt ist.“ Im Jahr 2014 habe dies etwa der damalige Altersvorsitzende Franz-Josef Wegener übernommen.

Die Wahl der neuen stellvertretenden Bürgermeister findet ebenfalls in der konstituierenden Ratssitzung statt. Die Amtszeit der bisherigen zwei stellvertretenden Bürgermeister Detlef Unger und Johannes Günter Fels endet. „Der Rat wird die Anzahl der zu wählenden stellvertretenden Bürgermeister – mindestens zwei – festlegen“, erläutert Rauch.

2014 fand die Wahl der neuen Ortsvorsteher in der konstituierenden Sitzung des Rates statt. Ob dies auch 2020 so sein wird, ist noch unklar. Zunächst wäre es nach Meinung vieler aber sinnvoll zu klären, ob in Zukunft Bezirksausschüsse eingerichtet werden sollen. „Dies ist eine rein politische Frage, die vom neuen Rat entschieden werden muss“, betont Borgentreichs Bürgermeister. „Es bietet sich an, eine grundsätzliche Entscheidung hierüber vor der Wahl der Ortsvorsteher zu treffen“, meint Rainer Rauch.

Die Fraktionsvorsitzenden werden in den Fraktionen bestimmt, die sich jetzt aber erst bilden müssten. Die entsprechenden Wahlen in den Fraktionen können bereits in den Wochen vor Neukonstituierung des Rates erfolgen.

Willebadessen

In Willebadessen wird sich Bürgermeister Hans Hermann Bluhm in seiner letzten Ratssitzung am Donnerstag, 8. Oktober, verabschieden. Sie beginnt um 17.30 Uhr. Angedacht ist, sie in die Stadthalle in Willebadessen zu verlegen.

Der neue Rat tritt dann am Donnerstag, 5. November, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Sie beginnt um 17.30 Uhr im Sitzungssaal der Zehntscheune in Peckelsheim. Der Altersvorsitzende werde die Sitzung eröffnen, erklärt Bürgermeister Hans Hermann Bluhm. Das sei Paul Arens (SPD). In dieser Sitzung werde auch der neue Bürgermeister Norbert Hofnagel vereidigt. Zudem stehe das Bilden der Ausschüsse an.

Ob in dieser Sitzung auch über die Besetzung der Ortsbürgermeister-Posten gesprochen werde oder ob stattdessen Bezirksausschüsse gebildet werden, stehe noch nicht fest. Auch müsse noch geklärt werden, welche Partei das Zugriffsrecht auf den Posten des ersten und des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters habe.

Wer die Fraktionen der CDU und der SPD künftig leiten wird, das wird in der Regel vor der konstituierenden Ratssitzung entschieden. Hierzu kommen die Parteien zu eigenen Sitzungen zusammen, erklärt Hans Hermann Bluhm.