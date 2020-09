Maske tragen, auch ohne Pflicht

Zum 1. September hat das Land NRW die Maskenpflicht an Schulen gelockert. Bis dahin mussten Schüler an weiterführenden Schulen die Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände und auch im Unterricht tragen. Letzteres hat sich geändert. Auf ihrem Sitzplatz ist es den Schülern nun überlassen, ob sie die Maske tragen oder nicht. Die Schülervertretung (SV) des Gymnasiums Marianum plädiert daher jetzt an ihre Mitschüler, die Maske trotzdem aufzusetzen.

Video informiert über Vorteile des Maskentragens

Seit Montag geht sie in zwei Teams durch alle Klassen der Schule und informiert mithilfe eines Videos über die Vorteile des Maskentragens. Auch mit selbst gestalteten Plakaten wollen die Schüler auf das Thema hinweisen.

Schulleiter Frank Scholle unterstützt das Vorhaben: „Die Aufhebung der Maskenpflicht kam für uns sehr überraschend. Erst einen Tag vorher bekamen wir eine offizielle E-Mail.“ Danach hätten vor allem Lehrer, aber auch einige Schüler ihn angesprochen, ob man als Schule nicht eine eigene Regelung treffen könne. „Solche sind rechtlich leider nichtig.” Und mit einem Maskengebot könne man nichts durchsetzen.

Dem stimmt auch SV-Mitglied Timo Rohpeter zu: „In den oberen Stufen tragen die meisten ihre Maske. Bei den Jüngeren fehlt es oft an Bewusstsein für die Situation.“ Das will die SV mit ihrer Aktion ändern. In dem gezeigten Video werden verschiedene Experimente durchgeführt, wie die Mund-Nasen-Bedeckung das Ausbreiten von Tröpfchen verringert. Außerdem gibt das Video den Schülern eine Anleitung zur richtigen Anwendung und weist zusätzlich auf die Abstandsregel hin.

Der Wunsch aktiv zu werden

Die Idee, durch die Klassen zu gehen, sei vom Schulleiter gekommen, der Wunsch aktiv zu werden, sei aber schon vorher da gewesen, sagen die SV-Vertreter. „Wir tragen die Maske aus Solidarität mit unseren Mitmenschen. Manche unserer Freunde wohnen mit Risikopatienten zusammen.“, begründet stellvertretende Schülersprecherin Anouk Hartwig ihr Anliegen. „Wirklich schützen können wir uns dadurch aber nur, wenn alle an einem Strang ziehen.“

Die meisten Schüler der 6a sehen das ähnlich, aber eben nicht alle. „Ich kann mich viel schlechter konzentrieren, weil ich durch die Maske so wenig Luft bekomme“, sagt zum Beispiel ein Schüler. Ein weiterer beklagt sich über Kopfschmerzen. Für die SV seien auch diese Meinungen wichtig: „Natürlich geht es auch um die Gesundheit der Schüler. Aber solche Fälle sind Ausnahme.“ Das Hauptgegenargument, Maske-Tragen sei im Unterricht zu anstrengend, unterstützt Q2-Schüler Timo Rohpeter nicht: „In unserem Alter sehe ich da kein Problem mehr.“

Schulschließung verhindern

Schulleiter Frank Scholle geht es bei der Aktion vor allem darum, eine Schulschließung zu verhindern. „Falls es zu einem Corona-Fall kommt, gehören wir ohne Maske zur Betroffenheitsgruppe 1. Das bedeutet für uns Quarantäne. Mit Maske sähe das anders aus.“ Der Selbstdisziplin der Schüler ausgesetzt zu sein, sei ein „ungutes Gefühl.“ Auch die Oberstufenschüler wollen einer Schulschließung entgegen wirken. „Das können wir uns nicht leisten. Kurz vor dem Abitur zählt bei uns jede Stunde“, weiß Timo Rohpeter.

Ob die Aktion etwas am Verhalten der Schüler verändern wird, weiß die SV des Marianums nicht. Bis zum Ende der Woche will sie aber mit allen Klassen der Schule über das Thema gesprochen haben.