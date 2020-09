Hintergrund ist natürlich die aktuelle Pandemie-Situation. „Diese Entscheidung ist uns ganz sicher nicht leicht gefallen. Dafür haben wir sehr ausführlich alle relevanten Aspekte im Verein besprochen. Wir sind dabei einstimmig zum Ergebnis gekommen, dass ein Weihnachtsmarkt wie unserer nicht unter den Corona-Bestimmungen durchzuführen ist“, berichtet sie weiter.

Corona-Bestimmungen lassen sich nicht einhalten

Abstandsregelungen und die Vermeidung von dichtem Gedränge, hohen Besucherzahlen, die notwendigen Hygieneregelungen für Essen und Getränke – dies alles seien Kriterien, die auf einem Weihnachtsmarkt nicht einzuhalten oder umzusetzen sind. „Wir sehen uns hier in einer hohen Verantwortung, deren Risiko hinsichtlich Infektionsschutz wir nicht übernehmen können und wollen“, heißt es in der Pressemeldung von „Alle Jahre wieder“.

Der Verein müsse auch mit in Betracht ziehen, dass auf Grund eines möglichen lokalen oder regionalen Infektionsgeschehens der Markt sehr kurzfristig abgesagt werden könnte, „und damit all unsere und die Vorbereitungen und Investitionen der Aussteller nicht kalkulierbar sind“. „Wir hoffen auf und bitten um Verständnis für unsere Entscheidung“, sagt Hilla Zavelberg-Simon. Der Verein freue sich aber bereits darauf, dass sich 2021 die Situation so entwickeln werde, dass wieder gemeinsam am dritten Adventswochenende in der Altstadt gefeiert werden könne.