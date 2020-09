Die Geschichte der zweifachen Mutter, die vielen Warburgern als langjährige Leiterin des Seniorentreffs in der Altstadt bekannt ist, beginnt am Karsamstag 2016. Mit ihrer Mutter ist sie auf dem Weg in eine Augenklinik, rund 200 Kilometer von Warburg entfernt. Wo sich das Hospital genau befindet, will sie nicht sagen. „Es ist einfach zu viel passiert.“

Keine Erinnerung

Was genau das war, weiß Hilla Peters zunächst nur noch bruchstückhaft und aus Erzählungen ihrer Familie. Bevor sie mit ihrer Mutter zu der Nachuntersuchung nach einer Augen-OP ging, wollte sie noch kurz auf die Toilette. „Da bin ich dann umgekippt – direkt neben der Notfallambulanz der Klinik“, berichtet Hilla Peters. Im Schockraum kam sie immer wieder für kurze Zeit zu sich. „Ich war wohl wach, habe aber keine Erinnerung. Ich habe nur etwas von Neurologie gehört“, berichtet Hilla Peters im Rückblick.

Neben der Tatsache, dass sie das medizinisches Problem offenbar genau am richtigen Ort, nämlich im Krankenhaus, getroffen hatte, kam ein zweiter Zufall hinzu. Einer der wenigen Spezialisten, der ihre Krankheit in Deutschland mit einer recht neuen Methode behandeln kann, hatte an eben jenem Tag seinen letzten Dienst vor dem Osterurlaub. Der Professor stellte schließlich nach einer MRT-Untersuchung fest, dass Hildegard Peters an einem gerissenen Aneurysma am Stammhirn litt.

Durch die Leiste ins Gehirn

Der Neuro-Radiologe leitete sofort in einem Nachbarkrankenhaus eine Notfall-Operation ein, die er auch selber leitete. Ein Katheder wurde durch die Leiste bis ins Gehirn geschoben und die geplatzte Stelle im Blutgefäß mit einem erst vor wenigen Jahren entwickelten Verfahren wieder verschlossen. Eine Dränage wurde ins Gehirn gelegt.

Dennoch: Hilla Peters lag weiter auf Leben und Tod, ihre Familie, die sich zuvor schon von ihr verabschieden sollte, erlebte in einem Hotelzimmer die wohl schlimmsten Stunden des Lebens. Sie liefen ziellos durch die Stadt, zündeten eine Kerze in einer nahen Kirche an. „Der Ausgang einer solchen Operation ist völlig ungewiss. Die Ärzte machten meiner Familie nicht viel Hoffnung“, erzählt die Hobbyautorin.

Um 6.30 Uhr wieder wach

Doch so schnell lässt sich Hildegard Peters nicht unterkriegen: Am Ostersonntag, 6.30 Uhr, wachte die Warburgerin neben lauter Koma-Patienten auf der Intensivstation wieder auf. „Ich hatte etwas Kopfschmerzen, aber meine erste Frage war: Wo ist meine Brille?“ Das hat dann auch die Schwester gehört, die plötzlich staunend an ihrem Bett stand. Und spätestens bei der Visite, bei der ihre Körperfunktionen getestet wurden und sie auch die Fragen der Ärzte tadellos beantworten konnte, staunten auch die Mediziner nicht schlecht. „Ich bin wohl nicht kaputt zu kriegen“, berichtet Hilla Peters.

Zwei Wochen später wurde schließlich die Dränage aus ihrem Kopf entfernt, „ich konnte wieder aus dem Fenster schauen, in die Sonne gehen, mir selber ein Eis kaufen. Das war ein unbeschreibliches Gefühl: Ich gehörte noch dazu!“

Zurück auf der Hüffert

Nach vier Wochen und einer Odyssee durch drei Kliniken durfte die Warburgerin das Krankenhaus verlassen und kam anschließend für vier Wochen in die Reha. Auch dort sprachen Ärzte und Therapeuten von einem „medizinischen Wunder“. Mitte Juni, ein Vierteljahr nach ihrem Zusammenbruch, war Hilla Peters schließlich wieder in ihrem beschaulichen Zuhause auf der Hüffert. „Ich war unglaublich glücklich und dankbar.“

Allerdings nur wenige Monate lang. Plötzlich verschlechterte sich ihr Zustand wieder rapide. Die Schadstelle am Blutgefäß des Stammhirns war offenbar doch noch nicht vollständig geschlossen. Die Prozedur begann von Neuem. Eine Katheder-Operation durch die Leiste und ein Krankenhausaufenthalt standen an.

Dritter schweren Eingriff

Allerdings unterlief der Vertretung ihres Professors bei der Nachsorge ein fataler Fehler, der Hildegard Peters womöglich das Leben, aber zumindest ihr Bein hätte kosten können. An der OP-Narbe bildeten sich Blutgerinnsel, die tagelang nicht erkannt wurden und zu höllischen Schmerzen führten, die die Warburgerin fast wahnsinnig werden ließen. Sie führten schließlich zu einem zunächst unerkannten arteriellen Verschluss.

Plötzlich ging es nicht mehr um die Hirnerkrankung, plötzlich kämpften die Ärzte in der Gefäßchirurgie um das Bein der zweifachen Mutter und früheren Bankkauffrau. „Ein ganzes Marmeladenglas voll mit Blutgerinnseln entfernten die Spezialisten. Mein Fuß war fast schon abgestorben.“ Aber wieder hatte sie Glück. Auch diesen dritten schweren Eingriff überlebte sie.

Vorgänge verarbeiten

Heute, drei Jahre später, kann sie wieder, wenn auch unter Schmerzen, laufen und verreisen. Gegen die Klinik, die sich für den Fehler entschuldigt hat, will sie dennoch nicht juristisch vorgehen. „Wer verklagt schon einen Arzt, der einem vorher das Leben gerettet hat. Ich habe ihnen verziehen.“

Aber verarbeiten musste Hilla Peters ihr Martyrium schon. Auf Anraten einer „Grünen Dame“ im Krankenhaus hat sie ein Buch geschrieben. Auf 60 Seiten beschreibt sie die Erfahrungen mit Krankheit, Ärzten und Krankenhäusern. 28 Seiten sind für ihre Familie reserviert, die die schwere Zeit aus Sicht des Ehemannes, Sohns und der Tochter darstellen.

„Ein wahres Osterwunder“

„Wenn ich das Buch heute noch einmal lese, kann ich es selbst kaum glauben, dass mir das alles widerfahren ist. Gott hat ein Wunder bewirkt, warum ausgerechnet an mir?“, fragt sich Hildegard Peters. Daher hat sie dem Buch einen aussagekräftigen Untertitel gegeben: „Ein wahres Osterwunder“.