Mit 18 Zentimeter Durchmesser und 1056 Gramm Gewicht hat er seine bislang größte Fleischtomate geerntet.

„Man muss immer gut gießen“, sagt der Hobbygärtner aus Menne.

Außerdem verrät er seinen Geheimtipp für so eine Ernte. Den Boden habe er bereits ein Jahr vorher mit Pferdemist gedüngt. „Besser nicht im gleichen Jahr, sonst ist der Dünger noch zu scharf“, erklärt Lutz Kethler.

Was er mit so einer großen Tomate anstellt, weiß er auch schon: „Die kommt in den Salat. Der Rest wird in Scheiben paniert und angebraten.“

Neben Fleischtomaten baut der Menner aber auch kleinere Sorten wie schwarze und gestreifte Tomaten an.