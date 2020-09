Brita kauft Filltech

Kaufvertrag ist unterzeichnet

Markus Hankammer, der Brita in zweiter Generation führt, und die Unternehmerfamilie Peine haben den Kaufvertrag bereits unterzeichnet. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von Brita und Filltech hervor. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Der Name Filltech soll erhalten bleiben.

Brita war zuletzt Kunde bei Filltech . Geschäftskontakte zwischen den beiden Familienunternehmen gab es bereits seit einigen Jahren. Brita will nach eigenen Angaben mit der Übernahme den Filltech-Standort in Warburg nicht nur erhalten, sondern ihn auch weiter ausbauen. Ebenso will Brita den heutigen Geschäftsführer Florian Peine und seinen Bruder, Prokurist Christian Peine, in eben diesen Funktionen übernehmen. Das gelte auch für alle Mitarbeiter von Filltech, heißt es in der Presseerklärung weiter. „Die Filltech-Übernahme wird garantiert nicht zum Nachteil der Mitarbeiter sein“, berichtet Brita-Sprecherin Dr. Sabine Rohlff.

5000 Zylinder pro Stunde

Filltech aus Warburg ist der deutschlandweit führende Befüller und Lieferant von markenunabhängigen CO2-Zylindern für heimische Trinkwassersprudler. 2019 füllte Filltech bereits drei Millionen Zylinder pro Jahr. 2020 werden es sechs Millionen sein, für 2021 gibt es Verträge für zwölf Millionen Abfüllungen , hatte Geschäftsführer Florian Peine zuletzt Mitte Juni mitgeteilt.

Derzeit werden am Filltech-Standort Oberer Hilgenstock für acht Millionen Euro ein neues, 2000 Quadratmeter großes Logistikzentrum und ein 400 Quadratmeter großer Bürobau errichtet. Der Spatenstich dafür war Ende März. Nach Fertigstellung sollen bei Filltech 5000 Zylinder pro Stunde befüllt werden können. Bis zum Ende des Jahres sollen zudem etwa 20 weitere Arbeitsplätze geschaffen werden.

18 Millionen Euro Umsatz

Zurzeit zählt das Warburger Unternehmen 130 Mitarbeiter und hatte 2019 einen Jahresumsatz von 18 Millionen Euro. Auch für eine erneute Erweiterung wäre Filltech gerüstet. Am Oberen Hilgenstock stehen dafür Flächen zur Verfügung, etwa auf dem eigenen, 12.000 Quadratmeter großen Gelände. Für umliegende Flächen hat die Firma ein Vorkaufsrecht.

Geschäftsführer Florian Peine schätzt die neue Weichenstellung und den Verkauf an einen starken Partner als „überaus positiv“ für Filltech und den Wirtschaftsstandort Warburg ein. Der Verkauf des Familienunternehmens an den früheren Geschäftspartner sei ein „sehr schneller Prozess“ gewesen, den sich seine Familie aber wohl überlegt hätte.

Zukauf ist „Meilenstein“

Brita sieht den Zukauf als „strategischen Meilenstein“ in seiner Weiterentwicklung. Markus Hankammer: „Filltech ist auf die Befüllung von 425-Gramm-Zylindern mit CO2 spezialisiert, die wir bereits in einige unserer Produkte einsetzen. Der Erwerb von Filltech ist insofern ein Meilenstein für uns, weil wir so mit einer exzellenten Basis in den boomenden Wassersprudler-Refill-Massenmarkt eintreten.“

Die Brita-Gruppe hatte 2019 einen Gesamtumsatz von 548 Millionen Euro und beschäftigt 1953 Mitarbeiter weltweit (davon 973 in Deutschland). Brita gilt als eines der führenden Unternehmen in der Trinkwasseroptimierung und hält nach eigenen Angaben eine Spitzenposition im globalen Wasserfiltermarkt.

Brita in 69 Ländern vertreten

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz im Taunusstein bei Wiesbaden ist durch 29 nationale und internationale Tochtergesellschaften beziehungsweise Betriebsstätten sowie Beteiligungen, Vertriebs- und Industriepartner in 69 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten. Es betreibt nach eigenen Angaben Produktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, Italien und China.

Gegründet 1966 entwickelt, produziert und vertreibt der Erfinder des Tisch-Wasserfilters für den Haushalt heute ein breites Spektrum an Lösungen für die Trinkwasseroptimierung, für den privaten (Tisch-Wasserfilter, leitungsgebundene Systeme sowie für Elektroklein- und -großgeräte namhafter Hersteller) und den gewerblichen Gebrauch (Lösungen für Hotellerie, Gastronomie, Catering) sowie Wasserspender für Büros, Schulen, die Gastronomie und den hygienesensiblen Care-Bereich (Krankenhäuser, Pflegeheime). Seit 2016 setzt sich Brita gemeinsam mit der „Whale und Dolphin Conservation“ (WDC) für den Schutz der Ozeane vor Plastikmüll und damit den Schutz von Walen und Delfinen ein.