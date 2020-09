Corona bremst die Hartmanns aus

Statt 550 Plätzen durften im PZ nur 230 belegt werden. Zudem wurde die halbstündige Pause gestrichen, die die Besucher traditionell an die Theke oder auf den Vorplatz lockte und in der über das Stück geplauscht wird. Stattdessen grüßte am Eingang erst einmal der Desinfektionsbutler. Bis zu den Sitzplätzen musste natürlich – wie es zurzeit allerorts üblich ist – die Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Zwischen jedem Platz blieb ein Stuhl unbesetzt. So hielten sich die meisten Besucher bis kurz vor Beginn draußen auf. Aus welchem Grund nur 100 statt der möglichen 230 kamen, kann nur gemutmaßt werden. Vor der Corona-Pandemie war jede Aufführung mit 550 Plätzen ausverkauft.

Grandiose Schauspieler

Bei den Besuchern handelte es sich um Theaterfreunde jeden Alters. Der Tenor der Anwesenden war, dass sie sich unter den gegebenen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen vollkommen sicher fühlen und der Veranstaltungsreihe treu bleiben wollen. „Es ist sehr schade für die Schauspieler, wenn sieben Akteure auf 100 Besucher schauen“, werteten Claudia und Frank Hagen: „Die Schauspieler waren einfach grandios!“

Und damit sind wir beim Kern der Geschichte: „Willkommen bei den Hartmanns“, 2016 verfilmt, ist nach vier Jahren immer noch brandaktuell. Die Flüchtlingskrise hat Deutschland bis ins Jahr 2020 begleitet und flammt mit dem Brand von Moria wieder auf, was auch mit in das Stück eingeflochten wurde. Während sich das in einer Sinnkrise befindende Mittsechziger-Ehepaar Hartmann (wunderbar verkörpert von Antje Lewald und Steffen Gräbner) mit der Aufnahme des Flüchtlings Diallo (Derek Nowak) von seinen eigenen Problemen ablenkt, übersieht deren Sohn Philipp (Marc-Andree Bartelt), ein absoluter Workaholic, vollkommen die Probleme seines 15-jährigen Sohnes Bastian (seine Stimme wird stets über Band zugeschaltet). Und Tochter Sophie (Caroline Klütsch) sucht als ewige Studentin noch immer nach dem Sinn des Lebens.

Peter Clös in acht Rollen

Charmant und etwas naiv hält der freundliche Diallo allen den Spiegel vor und scheut sich nicht, Klartext zu reden. Dabei entstehen amüsante Momente. Großen Eindruck machte Schauspieler Peter Clös, der mit breitem rheinischem Dialekt gleich in acht wechselnden Rollen begeisterte und dabei immer wieder in neue Kostüme schlüpfte. Ihm nahm man den engagierten Flüchtlingshelfer mit krauser Lockenmähne ebenso ab wie den überkandidelten Schönheitschirurgen, der jedem Rock hinterher rennt.

Abwechslungsreich überzeugte zudem Juliane Ledwoch in gleich einem halben Dutzend Rollen von der giftigen Frau Sobrowitsch bis zur Öko-Aktivistin Heike, die für mehr Ärger sorgt als sie nutzt. In einer ihrer unbedachten Aktionen lässt den Asylantrag des Nigerianers Diallo (Derek Nowak) um ein Haar scheitern.

Sozialkritik

Am Ende des Stücks wurde die Sozialkritik noch einmal sehr deutlich: So fordert der ehrenamtliche Flüchtlingshelfer Tarek Berger (Simon Awiszio) dazu auf, sich selbst und sein Heimatland wertzuschätzen, „weil Deutschland einfach ein geiles Land ist“, in dem man frei leben kann. Und das in jeder Beziehung. Das Lachen bleibt jedoch im Hals stecken, als Diallo endlich seine ganze Lebensgeschichte in wenigen Worten vor Bastians Mitschülern erzählt. Dabei sitzt er dem Publikum gegenüber – als sei es die Schulklasse. Der Verlust seiner Familie und seine schreckliche Flucht machen betroffen.

Baugerüst als Flüchtlingsheim

Nicht unerwähnt bleiben sollte auch die originelle Kulisse, vor der mit Abstandsregeln unter den Schauspielern agiert wurde, wobei in manchen Szenen sogar Gesichtsmasken zum Einsatz kamen, zum Beispiel als alle Akteure Richard Hartmann zu Hilfe eilen, als er einen Schwächeanfall erleidet. Während sich im Vordergrund der Bungalow der Hartmanns auf einem Rondell als begehbare Miniatur im Kreis dreht, nutzen die Akteure ein Baugerüst als Flüchtlingsheim und den Balkon der missgünstigen Nachbarn. „Das erscheint im ersten Moment verrückt“, schmunzelt Zuschauerin Anne Sude, „aber dann macht es Sinn und die Idee ist genial mit wenigen Mitteln umgesetzt.“