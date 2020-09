AfD-Kandidat will Mandat nicht

Warburg (WB/ben). AfD-Kandidat Gerd Beine, der bei den Kommunalwahlen am 13. September über den Reservelistenplatz 2 in den Warburger Stadtrat gewählt worden ist, nimmt sein Mandat nicht an. Eine entsprechende Erklärung habe er in dieser Woche bereits schriftlich gegenüber dem Wahlamt der Hansestadt abgegeben, berichtete der Warburger dem WESTFALEN-BLATT auf Anfrage.

Von Westfalen-Blatt