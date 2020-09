Menge und Qualität beim Mais sind selbst innerhalb kurzer Entfernungen sehr verschieden, abhängig von der lokalen Witterung. Die Regenschauer gingen örtlich sehr unterschiedlich nieder. „Insgesamt kam der Regen Ende Mai/Anfang Juni nach dem trockenen Frühjahr und auch im August für die Ackerfrucht immer gerade noch zur rechten Zeit”, berichtet Tillmann und erläutert, dass die Bauern die Ernte bräuchten, da nach zwei trockenen Jahren kaum Futterreserven vorhanden seien.

Der Mais füllt nun die Silos der Milchvieh- und Bullenhalter sowie Biogasanlagenbetreiber wieder auf. Die ganzen Pflanzen werden gehäckselt und luftdicht verschlossen. Durch die entstehende Milchsäuregärung wird das Futter – nach dem Prinzip der Sauerkrautherstellung – für den Winter konserviert. „Eine gute Qualität des Futters bestimmt mit das Wohlempfinden und die Gesundheit unserer Tiere”, sagt der Vorsitzende.

Ein weiterer Teil der Maisernte gelangt in Biogasanlagen. Hier werden die Pflanzen mit Hilfe von Bakterien vergärt. Es entstehen Strom und Wärme. Etwas später wird dann das so genannte Corn-Cob-Mix (CCM), also Korn-Spindel-Gemisch, geerntet. Hierbei wird nur der energiereichere Kolben genutzt. Ebenfalls zerkleinert und einsiliert wandert es in den Schweinemagen. Reift der Mais noch weiter ab, werden nur noch die Körner verwendet.

Mit der Maisernte sind jetzt vermehrt landwirtschaftliche Maschinen unterwegs. Maishäcksler und Trecker mit Anhängern, die den Mais vom Feld zu den Höfen transportieren, können zeitweise den Verkehr behindern. Die Landwirte bitten Autofahrer, auf waghalsige Überholmanöver zu verzichten. Außerdem könne es zu Fahrbahnverschmutzungen insbesondere bei Feldauffahrten kommen. „Hier achten wir darauf, den Schmutz nach Beenden der Ernte auf dem entsprechenden Feld zu beseitigen”, fügt der Vorsitzende an. Doch besonders bei nassem Wetter ließen sich kurzfristige Verschmutzungen nicht vermeiden. „Fahren Sie an diesen verschmutzten Stellen der Situation entsprechend vorsichtiger”, appelliert Tillmann und bittet auch die Landwirte und Lohnunternehmer um Rücksichtnahme.