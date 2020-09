Secondhandmarkt für den guten Zweck

Warburg (WB/jre). „Oktoberwochenfeeling“ – am Wochenende können Liebhaber von Trachten- und Landhausmode beim Secondhandverkauf in der Scheune des Musikcafés „Zur Tenne“ fündig werden. Am Freitag, 25. September, 11 bis 18 Uhr, und am Samstag, 26. September, 13 bis 18 Uhr, bieten dort die drei Freundinnen Conny Knepper und Ulla Zehbold aus Deppenhöfen sowie Ali Lügger aus Engar gesammelte Kleidungsstücke aus den vergangenen Jahren zum Verkauf an.

Von Westfalen-Blatt