Eine willkommene Erfrischung

Nach langer Planung sowie viel Engagement der Schülervertretung und Schulleitung konnte der neue Wasserspender endlich eingeweiht werden. Besonders an den vergangenen heißen Tagen genoss er bereits große Beliebtheit bei der ganzen Schulgemeinschaft.

Kostenfrei frisches Wasser

„Allen Schulmitgliedern steht nun kostenfrei frisches Wasser zur Verfügung“, freut sich die Schulleiterin Susanne Krekeler. „Gerade unter den Corona-Bedingungen, beim Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, ist eine Erfrischung zwischendurch willkommen. Außerdem müssen unsere Schüler jetzt nicht mehr das zusätzliche Gewicht voller Getränkeflaschen in ihren Schultaschen tragen.“ Durch die Stadt wurde in den Ferien extra eine neue Wasserleitung im Gebäude verlegt, um hygienisch einwandfreies Wasser in drei Varianten (normal, gekühlt, mit Kohlensäure) zur Verfügung zu stellen.

Die Initiative für die Installation entstand auf dem SV-Seminar der Schülervertretung bereits im Herbst 2018. Auf dem Seminar, das jährlich auf dem Kirchberghof in Herlinghausen stattfindet, wurden Projektgruppen gebildet, die allen Schülern die Möglichkeit eröffneten, ihren Schulalltag und ihre Schule aktiv mitzugestalten. So entstand unter anderem die Projektgruppe „Renovierung und Gestaltung der Schule“. Diese Projektgruppe entwickelte die Idee, einen Wasserspender in der Schule installieren zu lassen. In Kombination mit wiederverwendbaren Trinkflaschen sollte so eine zugleich gesunde, umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zu PET-Flaschen geschaffen werden.

Extra neue Wasserleitung verlegt

In Zusammenarbeit mit dem SV-Team des Schuljahres 2018/2019 und der Schulleitung hat das Team um die damalige Schülersprecherin Marieke Müller die Umsetzung ihrer Idee in Angriff genommen. Hierbei galt es, verschiedene technische und organisatorische Probleme zu lösen, wie das Verlegen der neuen Wasserleitung. Infolgedessen entstanden nicht unerhebliche Kosten, zu denen die Schulgemeinde jedoch einen deutlichen Beitrag leisten konnte: Mit Hilfe von Plakaten und verschiedenen Aktionen, die zu Spenden aufriefen, hat die Schülervertretung bei Schulkonzerten, beim Schüler-gegen-Lehrer-Fußballspiel, am Informationstag und an Elternsprechtagen Spenden gesammelt.

Im Namen der jetzigen SV bedankten sich Lara Beller und Helen Hartmann für die Unterstützung der Schulleitung, der privaten Spenden und anderer Sponsoren. Diesem Dank schließen sich im Namen der Initiatoren-SV Marieke Müller und Schulleiterin Susanne Krekeler an und bedanken sich ebenfalls bei der Hansestadt Warburg für die planerische Unterstützung sowie professionelle Realisierung des Projektes.