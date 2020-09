Das „Diplôme d’Études En Langue Française“ wird jedes Jahr durch das französische Bildungsministerium vergeben und bescheinigt den Teilnehmern, dass sie die französische Sprache nach den Normen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GeR) in den Kernbereichen Lesen, Sprechen, Schreiben und Hören entsprechend ihres Sprachniveaus (A1-B2) beherrschen. Das Sprachdiplom ist eine wertvolle Zusatzqualifikation und international anerkannt.

Zur mündlichen Prüfung nach Paderborn

In einem freiwilligen Vorbereitungskurs haben die Schüler geübt. Anschließend mussten sie sich einer Prüfung unterziehen. Der schriftliche Prüfungsteil erfolgte in Warburg am Marianum, wurde aber von französischen Muttersprachlern des „Institut Français“ korrigiert. Zur mündlichen Prüfung sind die Schüler mit Lehrerin Imke Laumann ins Pelizaeus-Gymnasium nach Paderborn gefahren, wo sie ihre Sprachkompetenz ebenfalls vor französischen Muttersprachlern unter Beweis stellen mussten.

Henriette Nesbit, Berit Binding und Jaarne Budde haben die Prüfung des A2-Niveaus absolviert, Marie Fischer, Michelle Fischer und Nadine Vössing haben ihr Sprachwissen auf dem B1-Niveau unter Beweis gestellt.