Ein Mann mit Verdiensten und Ämtern

Geboren worden war Friedrich Joseph „Fritz“ Quick am 23. April 1845 in Winterberg als Sohn des Rendanten Joseph Quick und dessen Ehefrau Elisabeth. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Brilon studierte er zunächst in Münster, wandte sich aber bald dem Buchhandelsgeschäft und dem Verlagswesen zu. So war er in der Russelschen Buchhandlung in Münster und bei Ludwig Schwann in Neuss tätig.

1872 kam er nach Warburg. Am 1. Oktober des Jahres gründete er hier seine Buchhandlung und seine Druckerei im Haus Sternstraße 43. Beispielsweise wurden so die Jahresberichte des Warburger Gymnasiums und der Warburger Kreiskalender, erschienen 1921 bis 1925, in seinem Hause gedruckt.

1894 wurde Fritz Quick zum ersten Mal in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. In diesem Amt blieb er mit einer kurzen Unterbrechung bis 1919. Politisch gehörte er dem Zentrum an. Gegen den Widerstand des Bürgermeisters Röper setzte Quick seine Vorstellungen zur Restaurierung und Ausbau des Rathauses Zwischen den Städten durch.

Archiv vervollständigt

Mit Beginn seiner Tätigkeit als Stadtverordneter widmete er sich dem Archiv, das bis dahin ein Schattendasein geführt hatte. Die Bestände waren nicht nur ungeordnet, sondern auch verstreut. Wertvolle Urkunden befanden sich in privater Hand. Fritz Quick gelang es, die Bestände wieder zusammenzuführen. Zusammen mit dem Natzunger Pfarrer Franz Xaver Schrader (1848-1911) und dem Historiker und Universitätsprofessor Adolf Gottlob (1857-1930) sorgte er für die Erfassung, Ordnung und Verzeichnung der Überlieferung aus Mittelalter und Früher Neuzeit. Für das Stadtarchiv blieb Fritz Quick bis nach dem Ende des Ersten Weltkrieges tätig.

Von 1910 bis 1919 führte Fritz Quick die Warburger Stadtchronik. Nach dem Tode von Bürgermeister Heinrich Fischer 1879 waren keine Aufzeichnungen mehr gemacht worden. Quick bemühte sich, die fehlenden Jahre zumindest im Überblick zu dokumentieren. In seine Chronikaufzeichnungen integrierte er immer wieder längere historische Abhandlungen, so zum Beispiel über das Münzwesen der Stadt, die Geschichte des Warburger Waldes oder die Entwicklung des Apothekenwesens. Seine Ausführungen beruhten auf eigenen Forschungen in den Warburger Archivbeständen. Am 24. August 1919 machte er seine letzte Eintragung in die Stadtchronik.

Vorm Schmelzofen bewahrt

Als im Ersten Weltkrieg die Kirchenglocken und die Kupferabdeckungen der Türme abgeliefert werden sollten, um sie für Rüstungszwecke einzuschmelzen, schrieb Quick die Gutachten. Es gelang ihm, durch seine historisch und kunsthistorisch begründeten Stellungnahmen so manche Glocke und so manche Kupferabdeckung vor dem Schmelzofen zu bewahren. Als Gutachter in diesem Bereich war er für den gesamten Kreis Warburg zuständig. Am Tag nach dem Tode von Fritz Quick wurden die Glocken in Borgentreich, die er mehr als zehn Jahre zuvor durch seinen Einsatz gerettet hatte, in dankbarer Erinnerung für eine halbe Stunde geläutet.

Lang ist die Liste seiner weiteren Ehrenämter: 25 Jahre lang gehörte Fritz Quick dem Schützenrat an und war dessen Rendant. Fünf Jahre lang war er Beisitzer des Schiedsgerichts bei der Landesversicherungsanstalt Westfalen. Er war Vertrauensmann der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft und im Warburger Gymnasialkuratorium tätig. Der Gesellenverein machte ihn zum Ehrenmitglied. Er war Mitbegründer der gewerblichen Fortbildungsschule, der Ortskrankenkasse und der Gewerbebank und gehörte dem Vorstand der Stadtsparkasse an. Und von 1880 bis weit ins 20. Jahrhundert war er in der Badegesellschaft als Sekretär tätig.

„Auf ewig mit Warburg verknüpft“

Fritz Quick starb am 5. September 1928. Sein Nachruf schloss mit den Worten: „Sein Name ist mit der Geschichte der Stadt Warburg auf ewig verknüpft. Die Stadt wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“ Seine Ehefrau hatte Fritz Quick bereits 1903 durch den Tod verloren. Die Tochter Maria Antonie war seit 1897 mit dem Brauereibesitzer Johann-Franz Kohlschein verheiratet. Der Sohn Paul übernahm das Geschäft des Vaters, er starb 1932.

Gezeichnet hat den Warburger Ehrenbürger auch der Düsseldorfer Maler Edmund Anton Kohlschein (1900-1996), der aufgrund seiner verwandtschaftlichen Beziehungen häufig zu Besuch in Warburg war, denn seine Eltern stammten aus der Altstadt. Heute gehört das Blatt zum Bestand des Museums im „Stern“.