Planungen für neuen Kreisel laufen

Die Situation ist vor allem zu Stoßzeiten, beispielsweise wenn ein Schichtwechsel der Firma Benteler auf ein Filmende im Cineplex-Kino trifft oder wenn Brauns-Heitmann Dienstschluss hat, alles andere als optimal. Die Autos stauen sich im Speckgraben, um den Fahrzeugen, die in Richtung Lütkefeld oder Indus­triestraße unterwegs sind, die Vorfahrt zu lassen. So manchen Blechschaden hat es dort schon gegeben. Die Experten des Warburger Bauamtes sind zuversichtlich, dass ein Kreisverkehr an dieser Stelle für eine deutliche Entspannung sorgen könnte.

Fördertopf „Kommunaler Straßenbau“

Ursprünglich, so berichtet Tobias Scherf weiter, sei das Projekt schon für 2020 ins Auge gefasst worden. Der Bau werde aber aus Rücksicht auf die bereits bestehenden Baustellen und die ohnehin schon hohe Belastung für die Autofahrer im Industriegebiet und den Zufahrtsstraßen in das Jahr 2021 verschoben. Entsprechende Fördergelder seien beantragt, die Unterlagen für den Fördertopf „Kommunaler Straßenbau“ eingereicht. Die für einen solchen Kreisel notwendigen Flächen hat die Stadt weitgehend erworben.

Sollte die Planung weiter pro­blemlos laufen und das Projekt in den Fördertopf für 2021 aufgenommen werden, rechnet Warburgs Bauamtsleiter Rainer Ehle damit, dass auch zeitnah begonnen werden kann. Allerdings werde die Baustelle alles andere als einfach. Bereits beim Anschluss der Firma Schmale an das Kanalnetz habe es nach Arbeitsende in den anderen Betrieben des Lütkefelds lange Warteschlangen gegeben, weil die Industriestraße halbseitig gesperrt werden musste. „Wir benötigen einen cleveren Bauablauf“, macht Rainer Ehle deutlich. Gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt sowie im Gespräch mit den Firmen vor Ort sollen Lösungen für die Bauphase erarbeitet werden.

Radweg soll ebenfalls kommen

Nicht in den Plänen enthalten, allerdings mittelfristig geplant, sind Verbesserungen für die Radfahrer. Am Kreisel Papenheimer Straße/Industriestraße endet derzeit der Radweg, der von der Innenstadt aus ins Industriegebiet führt. Radfahrer müssen dort auf die Straße ausweichen, obwohl es bereits einen schmalen Pfad gibt. Der ist aber vor einiger Zeit aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Wurzeln der Straßenbäume hatten den Asphalt aufgebrochen. Selbst für Fußgänger ist die Verbindung nicht mehr nutzbar. „Die Radwege haben die CDU-Vertreter bei ihren Wahlkampfradtouren begutachtet“, berichtet Tobias Scherf. Es soll Verbesserungen geben.

Nach Informationen von Rainer Ehle sollen an einem neuen Kreisverkehr die Belange der Radfahrer von Beginn an berücksichtigt und der Anschluss eines Radweges geplant werden. Allerdings schwebt dem Bauamtsleiter eher vor, einen solchen Radweg auf der anderen Seite der Straße vor der Post und Schmale Logistik zu errichten. Ein entsprechender Streifen sei noch im Besitz der Stadt und bei der Ansiedlung der beiden Firmen nicht mit verkauft worden. Bislang gibt es noch keinen Zeitplan für den Bau des neuen Radweges.