Kommunen in Nordhessen reagieren nach Amokfahrt in Volkmarsen

Warburg/Volkmarsen (WB/vah). Die Kommunen Bad Arolsen, Volkmarsen, Breuna und Diemelstadt haben sich zusammengeschlossen, um große Feste in Zukunft sicherer zu machen und den ausrichtenden Vereinen dabei zu helfen, die Sicherheitsvorgaben zu erfüllen. Hintergrund sind die Vorkommnisse an Rosenmontag in Volkmarsen.