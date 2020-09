„Nun freuen wir uns auf den Winter mit hoffentlich viel Schnee. Erste Vorbereitungen für die Skifreizeiten des Clubs werden schon getätigt“, berichtet Vorsitzender Peter ten Hompel. Er hofft, dass die Tour, die in den vergangenen Jahren zumeist nach Österreich führte, trotz der Corona-Pandemie stattfinden kann. Während der Jahreshauptversammlung des Ski-Clubs am Freitag, 20. November, von 19.30 Uhr an in der Gaststätte „Zur Alm“ soll das Programm für die Saison 2020/2021 vorgestellt werden.

Slalomparcours zum Auftakt

Bei sonnigem und frühherbstlichem Wetter stand zuletzt aber erst einmal die Orientierungsfahrt auf dem Programm. Sie führte rund um Warburg, die anliegenden Dörfer und vorbei an abgeernteten Feldern. Sie wurde erneut als „Chinarallye“ organisiert, das heißt, dass die Teams sich anhand vorgegebener Zeichnungen orientieren mussten, um die richtige Strecke zu finden. Nach einem Slalomparcours zum Auftakt ging es auf die Strecke von Warburg über Menne, Hohenwepel, Dössel und Daseburg zurück nach Warburg und von dort vorbei an der Holsterburg über Wormeln nach Germete.

Im Luftkurort war nach drei Stunden Fahrzeit der Zwischenstopp bei Kaffee und Kuchen. Aber nicht nur der Orientierungssinn der Teams wurde gefordert, es galt auch anhand von Fotos, die jedes Team am Start erhalten hatte, markante Ansichten von Landschaft oder Gebäuden zu erkennen. Darüber hinaus gab es Durchfahrtskontrollen, an denen Fragen beantwortet werden mussten. „Wie werden die Bördepellets in Hohenwepel verkauft?“, lautete eine Frage. Die Antwort: „Als Sackware!“

Preise an die drei Sieger

Der zweite Etappenabschnitt führte durch Germete, unter der Autobahn hindurch nach Welda, weiter über Hörle, Wethen, Rimbeck und Ossendorf zurück nach Warburg. Alle Teams waren nach gut fünf Stunden wohlbehalten zurück. Die Sieger wurden später im Vereinslokal „Zur Alm“ geehrt. Der Siegerpokal und jeweils zwei Piccoloflaschen Prosecco für den 2. und 3. Platz wurden vom Clubpräsidenten Peter ten Hompel gesponsort und gingen an Andreas und Jakob Schafmeister (Platz 1), das junge Damenteam Lara und Marietta Riebeling mit Franziska Reeh (Platz 2) sowie Franca Kamm und Fabius Weiner, die auf Rang 3 landeten.

Ausgearbeitet worden war der Tag vom Team Miranda Chogovadze, Rainer Kobusch, Angelique und Guido Wetzel sowie Volker Blankenburg. Ihnen dankte Peter ten Hompel ausdrücklich: „In Zeiten von Corona war es eine schöne Abwechslung vom Alltag.“