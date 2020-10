Lastwagen fährt in Schlangenlinien

Die Beamten erreichten den verdächtigen Sattelzug gegen 7.10 Uhr auf der B 252 in Höhe Peckelsheim. Der Fahrer des Lastwagens reagierte auf die Anhaltesignale der Polizei und stoppte das Gespann am Straßenrand.

Fahrer (59) wirkt orientierungslos

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der 59-jährige Fahrer zwar ansprechbar war, aber offenbar nicht mehr orientiert wirkte. Weil die Beamten einen medizinischen Notfall vermuteten, wurden umgehend Notarzt und Rettungswagen verständigt. Der Fahrer wurde schließlich zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.

Etliche Beschädigungen an der rechten Lkw-Seite

An der kompletten rechten Seite des blauen Sattelzuges waren etliche Beschädigungen feststellbar, die offenbar von einem oder mehreren Unfällen stammen. Womöglich hat der Lastwagen auf seinem Weg vermutlich von Warburg in Fahrtrichtung Peckelsheim zwischen 6.45 Uhr und 7.10 Uhr die Schutzplanken am Straßenrand gestreift, so die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, zu wenden.