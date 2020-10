Die meisten Corona-Fälle gibt es derzeit in Borgentreich (4), gefolgt von Bad Driburg (3), Brakel (2) und Steinheim (2). In Warburg, Willebadessen, Höxter und Marienmünster ist noch jeweils ein aktiver Corona-Fall bekannt. In Beverungen und Nieheim gibt es keine bekannten Infizierten.

Der so genannte Sieben-Tages-Inzidenz-Wert liegt bei 3,5 auf 100.000 Einwohner. Ab 50 gibt es einschränkende Maßnahmen.