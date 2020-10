MecFab Enterprises ist spezialisiert auf Anlagenbau- und Wartung an Flughäfen und ist mit Niederlassungen in Melbourne, Sydney und Brisbane vertreten. MecFab war bereits seit vielen Jahren ein wichtiger Lieferant für Lödige. Die Übernahme ist nun der Höhepunkt einer engen Partnerschaft.

Potenzial des Marktes erkannt

Philippe De Backer, CEO von Lödige Industries, sagt: „In den letzten Jahren haben wir unsere Aktivitäten auf dem australischen Markt verstärkt und sowohl im Bereich der Luftfracht- und Express-Terminals als auch im Bereich der automatisierten Parksysteme das große Potenzial des Marktes erkannt. MecFab ist der ideale Partner, um uns bei deren Erschließung zu unterstützen.“

„Wir haben in der Vergangenheit schon oft mit MecFab an Projekten zusammengearbeitet. Beide Unternehmen teilen gemeinsame Erfahrungen, aber auch Arbeitsweisen und Werte“, sagt Nicholas Tripptree, Geschäftsführer der Lödige Industries Niederlassung Asia/Pacific. Er erklärt, warum gerade dies für das Unternehmen sehr wichtig ist: „Wir legen einen hohen Wert auf Qualität und MecFab erfüllt diesen Standard zu 100 Prozent. Alle MecFab-Standorte in Australien verfügen über voll ausgestattete Werkstätten und sind in der Lage, ein breites Spektrum an Projekten – von großen Modernisierungen bis hin zu einfachen Reparaturen – durchzuführen. Die Integration von MecFab in Lödige Industries bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und wird unseren Kunden in Australien einen enormen Mehrwert bieten.“

Luftfracht- und Expresskuriermärkte erschließen

„Beide Unternehmen eint das Bestreben, zu den Besten gehören zu wollen und gleichzeitig die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Dies haben wir schon früh erkannt. Gemeinsam werden wir australische Luftfracht- und Expresskuriermärkte erschließen und unser Serviceangebot exponentiell erweitern, um unseren Kunden exklusiv modernste technische Lösungen anzubieten“, ergänzen Mark Cutts und Michael Dolso, die Gründer von MecFab Enterprises. Sie bleiben weiterhin als Geschäftsführer des Unternehmens tätig.

Neben der Übernahme in Aus­tralien hat Lödige Industries vor kurzem einen neuen Servicestandort für Aufzüge und Parksysteme in Berlin eingerichtet, um der wachsenden Zahl von Kunden in der deutschen Hauptstadt schnelle und effiziente Beratung und Unterstützung vor Ort anbieten zu können.