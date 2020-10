Haus des Gastes Leben einhauchen

Warburg (WB). Drei große „B“ stehen im Mittelpunkt einer möglichen Nutzung der alten Dorfschule in Warburg-Germete. In das heute als Haus des Gastes bekannte Gebäude soll wieder mehr Leben einziehen. Dort sollen in Zukunft regelmäßig Veranstaltungen aus den Bereichen „Bewegung“, „Begegnung“ und „Bildung“ angeboten werden. Zuvor soll das Gebäude aber renoviert werden. Das hat am Dienstagabend ein Gremium von Germeter Bürgern vorgeschlagen, das sich seit Monaten mit der Zukunft des in die Jahre gekommenen Gebäudes befasst.

Von Jürgen Vahle