Stadt will leer stehende Ladenlokale anmieten

Warburg (WB). Zur Belebung von Ladenleerständen in der Warburger Innenstadt sollen über ein Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW Fördertöpfe des Landes genutzt werden. Einen entsprechenden Antrag will die Hansestadt Warburg stellen. Die Frist dafür läuft am Donnerstag, 15. Oktober, ab.

Von Ralf Benner