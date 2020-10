Gasalarm an der Tankstelle

Feuerwehr rückt zur Kasseler Straße in Warburg aus

Warburg (WB/dal). Wegen vermeintlich ausströmenden Gases ist die Feuerwehr am Donnerstagabend zu einer Tankstelle an die Kasseler Straße in Warburg gerufen worden. 35 Einsatzkräfte waren vor Ort.