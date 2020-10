Willebadessen (WB). Kein großes Tamtam, keine Party – so möchte Willebadessens Bürgermeister Hans Hermann Bluhm aus dem Amt scheiden. Ganz ohne eine Anerkennung wollten die Vertreter von SPD und CDU das Stadtoberhaupt aber nicht ziehen lassen. Am Donnerstagabend richteten sie in der 47. und letzten Sitzung des aktuellen Rates persönliche Worte an den Rathauschef.

Von Daniel Lüns