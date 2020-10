12.000 Euro für neue Sportgeräte

Lions Club spendet an Warburger Sportverein – Drei Module stehen in der Diemelaue

Warburg (WB/aho). Der Sportpark des Warburger Sportvereins in der Diemelaue nimmt immer mehr Gestalt an. Ein weiteres Modul für den vielseitig aufgestellten zweitgrößten Sportverein im Kreis Höxter wurde nun in Betrieb genommen. „Mit der Spende von 12.000 Euro unterstützt der Lions Club das Engagement des Sportvereins und trägt zur Erweiterung der Freizeitanlage bei“, sagte Lions-Club-Präsident Dr. Alexander Hoffmann.