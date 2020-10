Feuer in der Warburger Altstadt

Großeinsatz: In der Bernhardistraße brennt ein Wohnhaus – Häuser evakuiert

Warburg (WB/ben/dal). Großeinsatz der Feuerwehr in der Warburger Altstadt: In der Bernhardistraße brannte ein Wohnhaus. Das Feuer war am Donnerstag um 9.14 Uhr ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.