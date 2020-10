Anlagen zur Stromerzeugung melden

Darauf weisen die Stadtwerke Warburg in einer Pressemitteilung hin. „Die Registrierungspflicht gilt in Deutschland für rund zwei Millionen Stromerzeugungsanlagen. Aktuell sind etwa 1,2 Millionen Anlagen registriert, bis Ende Januar 2021 fehlen somit noch etwa 800.000 Anlagen“, heißt es in der Mitteilung weiter. In Warburg seien den Angaben zufolge 700 Anlagen noch nicht registriert – 45 Prozent der Anlagen im Stadtgebiet. Bei einer verspäteten oder ausbleibenden Registrierung seien diese von einem Auszahlungs-Stopp betroffen.

Webportal hat am 31. Januar 2019 Betrieb aufgenommen

Das Webportal des Marktstammdatenregisters habe am 31. Januar 2019 den Betrieb aufgenommen. „Das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur wird künftig das zentrale Register für alle Stromerzeugungsanlagen sowie für alle Stromspeicher in Deutschland sein“, erklären die Stadtwerke. Alle Betreiber einer Stromerzeugungsanlage seien bereits darüber informiert worden, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, sich und ihre Anlagen in diesem Portal zu registrieren – unabhängig davon, ob ihre Anlage bereits in einem früheren Register erfasst wurde oder nicht.

Das neue Portal, über das die Registrierung erfolgt, ist unter der Internetseite www.marktstammdatenregister.de zu finden. Neben Fotovoltaikanlagen sind unter anderem auch Biomasseanlagen, Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen, Blockheizkraftwerke und Stromspeicher zu melden.

Überblick über installierte Anlagen

„Alle Erzeugungsanlagen, die ab dem 31. Januar 2019 in Betrieb genommen worden sind, müssen diese Meldung innerhalb von einem Monat nach der Inbetriebnahme vornehmen“, erklären die Stadtwerke Warburg in der Pressemitteilung. Das Register diene dazu, dass die Netzbetreiber, die Behörden, die Politik und unter anderem auch die Feuerwehr einen vollständigen aktuellen Überblick über die installierten Anlagen bekommen können.

Das diene insbesondere auch der Energiewende, die dadurch zuverlässiger geplant und gestaltet werden könne. Als Anlagenbetreiber bedeute die Registrierung eine Vereinfachung des künftigen Verwaltungsaufwandes für die jeweilige Anlage. Denn Behörden sollen künftig für die verschiedensten Anwendungen die Daten aus dem Marktstammdatenregister entnehmen und nicht erneut beim Anlagenbetreiber abfragen.