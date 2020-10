Zusammen mit dem Förster Jan Preller kann eine Kleingruppe den sonst nicht zugänglichen Wisent-Wald am Freitag, 30. Oktober, 15.30 Uhr, erwandern.

Der Treffpunkt zu dieser kostenfreien Tour wird nach der Anmeldung bekannt gegeben.

Besondere Fotomotive in ursprünglicher Natur

Diejenigen, die gern fotografieren und besondere Motive inmitten einer ursprünglichen Natur mit alten Bäumen, beeindruckenden Felsen und bizarrem Totholz suchen, sollten sich zum exklusiven Herbstfoto-Workshop mit dem Fotografen Ulrich Haufe am Samstag, 31. Oktober, anmelden.

Nach einer Einführung in die Naturfotografie bleibt den Teilnehmern viel Zeit, ihre Kameras und Fähigkeiten in dem 60 Hektar großen Gebiet zum Einsatz zu bringen.

Abschließend werden die Teilnehmerfotos gemeinsam gesichtet und besprochen.

Das ganztägige Seminar in kleiner Gruppe kostet 95 Euro pro Person und richtet sich auch an Einsteiger in die Naturfotografie.

Anmeldung per E-Mail

Anmeldungen zu beiden Terminen sind über hammerhof@wald-und-holz.nrw.de möglich.