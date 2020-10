Der 34-Jährige hatten den Posten im vergangenen Jahr von Karl-Heinz Hellmuth übernommen. Engelbracht zur Seite stehen als Stellvertreter Rainer Backhaus und als Schriftführerin Vera Wedekind. Beide wurden einstimmig gewählt.

In der nächsten Fraktionssitzung sollen Vorschläge für die Besetzung der Ausschüsse sowie die Arbeitsschwerpunkte erarbeitet werden, heißt es in einer Pressemeldung.

Die SPD-Fraktion im Warburger Rat hat in Zukunft sieben Mitglieder, die alle über die Reserveliste eingezogen sind. Neben Engelbracht, Backhaus und Wedekind gehören der Fraktion noch Eric Volmert, Gabriele Daly, Eva-Maria Büchsenschütz und Alexander Neumann an. Die SPD hatte bei der Ratswahl im September 19,4 Prozent der Stimmen geholt, 2,3 Prozentpunkte weniger als noch 2014. Damit haben die Sozialdemokraten in Zukunft auch einen Ratssitz weniger als in der noch laufenden Wahlperiode.