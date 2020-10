Eier frisch von der Diemelwiese

So geht Direktvermarktung – und das war und ist Ziel von Landwirt Wilhelm Krantz aus Wethen, seiner Nichte Lisa Hoppe und seinem Neffen Markus Hoppe, beide aus Warburg-Rimbeck. Darum haben sie die Initiative ergriffen und gemeinsam am 1. August diesen Jahres eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet und dieser den Namen „DAS DiemelWiesenEi“ gegeben.

Eltern hatten einen Bauernhof

Das Huhn war in der Familie Hoppe in Rimbeck immer schon da, denn die Eltern von Lisa und Markus hatten einen Bauernhof, den nun der ältere Bruder bewirtschaftet. „100 bis 150 Hühner hatten wir auf dem elterlichen Hof. Bis ich ins Studium ging, habe ich mich darum gekümmert“, berichtet Markus Hoppe. Die Leidenschaft für das Federvieh hatte auch seine jüngere Schwester Lisa gepackt, die, bis sie eine Ausbildung anfing, die Tiere versorgte.

Danach gab es keine Hühner mehr, denn der betriebliche Fokus war ein anderer. Markus Hoppe (34 Jahre) arbeitet inzwischen bei einer Kasseler Firma als Wirtschaftsingenieur. Lisa Hoppe (23) ist als Sachbearbeiterin bei der Stadtverwaltung Warburg tätig.

Die Liebe zum Huhn

Aber die Liebe zum Huhn blieb. Ihr Onkel Landwirt Wilhelm Krantz hatte keinen Nachfolger für seinen Hof und so kamen viele Faktoren zusammen. „Ich bringe die Ländereien in die GbR ein und bewirtschafte diese“, erklärt der 60-Jährige. Als GbR kauften die drei ein mobiles Hühnerhaus.

Dieses hat eine Grundfläche von fünf mal sechs Metern und war in zwei Tagen aufgebaut. Für den Transport werden Räder und Deichsel angebracht, dann kann Bauer Krantz mit seinem Schlepper das Mobil auf eine andere Grünfläche bringen. 230 Hennen, ein Hahn und zwei Zicklein wohnen jetzt dort und genießen das grüne Gras.

„Wir wollen klein anfangen und Schritt für Schritt schauen, was machbar ist“, erklärt Markus Hoppe, der alle Aufgaben rund um die Vermarktung in Angriff nimmt.

Nach der Arbeit bei den Hühnern

Lisa Hoppe ist nach der Arbeit bei den Hühnern. Füttern mit gentechnikfreiem Futter, Eier ausnehmen, sehen, dass es allen gut geht und alles in Ordnung ist, dass ist der erste Teil ihres täglichen Dienstes als GbR-Mitglied. Dann geht es in die Packstation. „Es war früher unsere Milchkammer“, berichtet Wilhelm Krantz, der neben dem Ackerbau auch 25 Kühe hatte. Weiß gestrichene Wände, ein großes Regal und ein Packtisch mit Waage, alles ordentlich beschriftet, da sind die Abläufe klar vorgegeben. Hier erledigt Lisa Hoppe den zweiten Teil ihrer Arbeit.

Die Eier werden gestempelt, gewogen und sortiert. Von S (klein) bis XL (groß) ist alles dabei und wird in einer Liste notiert. Dann gehen die Eier ins Eierhaus. Lose, im Zehnerpack oder als Kilokörbchen stehen die Erzeugnisse bereit. „Im Kilokörbchen sind 18 bis 22 S-Eier, eben ein Kilo Ei für fünf Euro“, erklärt Lisa Hoppe.

Eierhaus steht an der Ecke des Gehöfts

Das Eierhaus steht gleich an der Ecke des Gehöfts, wo es von der Diemelstraße in die Rathausgasse geht. „Derzeit ist nicht so viel Verkehr, weil die Straße nach Ossendorf wegen der Bauarbeiten noch gesperrt ist“, berichtet Wilhelm Krantz. Das Eierangebot werde im Dorf schon sehr gut angenommen, doch die Jungunternehmer hoffen auf höhere Absätze, wenn die Straße wieder freigegeben ist.

„Die Baustelle hat aber auch einen positiven Effekt“, weiß Markus Hoppe. Da nicht alle Eier im Eierhaus verkauft werden können, werden demnächst Eierlikör und Nudeln produziert. „Dafür haben wir einen Produzenten im Raum Blomberg gefunden, wir selbst könnten das wegen all der Vorschriften nicht leisten“, so Hoppe, der sich mit seinen Mitstreitern weitere Möglichkeiten für das Produkt Ei überlegt.

Weitere Verkaufsstellen, auch im Warburger Land, und ein Zusatzangebot mit anderen regionaler Waren sind im Gespräch. Derzeit wird im Hühnerhaus neben den Eiern bereits Honig vom Warburger Imker Jens Flörke vertrieben. Nudeln und Eierlikör sollen Anfang November dazukommen.

Langfristig auch der Hof erhalten

„Wir agieren selbstverständlich grenzübergreifend“, sagt Lisa Hoppe. Das gebe ja die Familiengeschichte schon vor. „Uns ist es wichtig, dass die bäuerlichen Erzeugnisse direkt in der Region verkauft werden“, betont Landwirt Wilhelm Krantz den Ansatz der GbR. In seinem konkreten Fall wird mit der Geschäftsidee langfristig auch der Hof erhalten. Höfesterben, Ramschpreiswerbung für Lebensmittel, Käfigeier in Fertigprodukten – alles Themen, die dem Vollblutlandwirt unter den Nägel brennen.

Wilhelm Krantz, Lisa und Markus Hoppe möchten mit ihrer Direktvermarktung wenigstens im Kleinen etwas bewegen. Eier von glücklichen Freilandhühnern sind da ein vielversprechender Anfang.