Die Audi-Fahrerin hatte den Wagen am vergangenen Freitag in der Zeit von 7.30 bis 15.30 Uhr in Warburg auf einem Parkplatz zwischen der Hüffertstraße und der Schönen Aussicht abgestellt.

Das rückwärts eingeparkte Auto wurde dort mittig an der linken Seite beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 05271/9620).