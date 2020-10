St. Martin in den Schaufenstern

Warburg (WB/vah). Die St-Martins-Umzüge in der Region fallen wegen der Corona-Pandemie aus oder finden nur in überschaubarem Rahmen in den Kitas oder Schulen statt. Doch ganz ohne Martins-Stimmung soll es in diesem Jahr auch nicht laufen. Das möchten zumindest die Schildkröten- und die Apotheke am Kasseler Tor erreichen. Sie beteiligen sich an der bundesweiten Aktion „Laterne Fenster”.

Von Westfalen-Blatt