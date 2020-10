Eine Autofahrerin hatte ihren schwarzen VW Beetle am Donnerstag, 22. Oktober, von 12.20 Uhr bis 12.50 Uhr, in Warburg in einer Parkbox an der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 28 abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie auf der Fahrerseite im hinteren Bereich einen Schaden fest, den die Polizei mit einer Höhe von 1000 Euro angibt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon: 05271/9620.