„Wahrhaft würdige Preisträger“

Warburg (WB). Zwei vorbildliche Initiativen und eine Privatperson sind am Mittwochabend mit dem Heimatpreis der Stadt Warburg und jeweils mit einem Preisgeld von 1666 Euro ausgezeichnet worden. Der Heimatpreis, der zum zweiten Mal verliehen wurde, ging bei einer kleinen Feierstunde in der Stadthalle zu gleichen Teilen an Rainer Herwig, Ortsheimatpfleger in Herlinghausen, die Germeter Initiative „Hand in Hand“ sowie die Gruppe „Offener Treff Nörde“.

Von Jürgen Vahle