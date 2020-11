Am Samstag hatte Schulleiterin Birgitt Vonde die Eltern per E-Mail informiert, die Kinder, die in Quarantäne müssen und nun wieder auf Distanz unterrichtet werden, erhielten eine weitere, gesonderte Nachricht. Für alle anderen Kinder geht der Unterricht ganz normal weiter. Auch auf der Homepage der Schule wurde informiert.

Am Montag will das Gesundheitsamt entscheiden, wie und wo für die betroffene Gruppe getestet werden kann. Die Quarantänemaßnahmen greifen nun sehr deutlich in den Schualltag ein. Dadurch, dass Lehrer und Betreuungskräfte fehlten, müssten beim Unterricht und der Betruung deutliche Änderungen vorgenommen werden: „Das Mittagessen muss bis auf Weiteres entfallen und wir können personell nur noch die Kinder der Klasse 1 auffangen“, beschreibt Birgitt Vonde.