Bewohner des Fachwerkhauses in der Bernhardistraße in Warburg stehen auf Straße

Warburg (WB). Es waren dramatische Szenen, die sich am frühen Donnerstagmorgen, 15. Oktober, beim Brand eines Fachwerkhauses in der Warburger Altstadt abgespielt haben. Das Feuer war in einem Kellerraum des Wohnhauses in der Bernhardistraße ausgebrochen. Ursache könnte ein technischer Defekt gewesen sein.