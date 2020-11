Das gibt die Schule in einer Pressemitteilung bekannt. Der Kreis Höxter hatte den Preis im Frühjahr in drei Kategorien ausgeschrieben, die in die Altersgruppen Kindergärten und Grundschulen, weiterführende Schulen und Studierende und Auszubildende aufgeteilt sind. Mithilfe des Preises, der mit insgesamt 5000 Euro dotiert ist, sollen gute Beispiele zur Senkung des CO 2 -Ausstoßes, aber auch kreative Auseinandersetzungen mit den Themen Klima- und Umweltschutz gefördert und öffentlichkeitswirksam dargestellt werden.

Das Warburger Gymnasium Marianum hatte mit seinem „Schulwald“ offenbar genau das richtige Projekt parat und holte in der Wettbewerbskategorie „Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen“ den Preis. Der Schulwald unterhalb des Warburger Waldbades ist ein langfristig angelegtes Projekt. Es wurde im November 2017 angelegt, damals durch Schüler der Jahrgangsstufe sieben.

Lokales Klima verbessern

Durch das Pflanzen einer Auswahl von Wald- und Waldsaumgehölzen sollte die Vielfältigkeit in der Struktur sowie die Biodiversität einer Waldparzelle des Warburger Stadtwaldes verbessert werden. Zudem sollte durch das Anpflanzen von ausschließlich heimischen Laubgehölzen ein Beitrag zur Verbesserung des lokalen Klimas geleistet werden.

Auf einer Parzelle hinter dem Warburger Freibad wurden heimische Laubgehölze wie Rotbuche, Winterlinde, Wildapfel, Elsbeere und Vogelkirsche angepflanzt. Dabei durften die Schüler an den Schutzscheiden, welche die neugepflanzten Setzlinge zum Schutz gegen Wildverbiss umhüllten, mit wasserfesten Stiften ihre Namen hinterlassen und somit gleichsam eine „Patenschaft“ für die jeweiligen Pflanzen übernehmen.

Einweihung im November 2019

Bei Pflegearbeiten im November 2019 wurde der Schulwald im Beisein des damaligen Warburger Bürgermeisters und heutigen Landrates Michael Stickeln mit der Enthüllung der Hinweistafel offiziell eingeweiht. Der Wald wird jährlich im Herbst durch die jeweilige Jahrgangsstufe sieben gepflegt.

„Hierdurch ist gewährleistet, dass praktisch jeder Schüler, der das Marianum später verlässt, im ‚Projekt Schulwald‘ selber einmal mitgearbeitet hat“, erläuterte Biologielehrer Hans Jurczyk bei der Vorstellung des Projektes in Brakel. Darüber hinaus biete der Schulwald verschiedene Möglichkeiten der Verzahnung mit dem „regulären“ Unterricht, wie zum Beispiel die Gestaltung von Lehrtafeln/Schautafeln in den Klassen fünf, sechs oder sieben als Projekt mit der Fachschaft Kunst/Werken.

Auch der Bau und das Anbringen von Nistkästen für Vögel und Fledermäuse sei möglich, ebenso die Erfassung der im Schulwald vorkommenden Tier- und Pflanzenarten sowie die zeitlichen Veränderungen im Arteninventar (Sukzession). Auch die Planung und Gestaltung eines Lehrpfades für heimische Holzgewächse sei möglich. Auch wurde das Beispiel der Schaffung von Insektenhotels und Totholzzonen sowie von kleinen Trockenmauern für Wildbienen oder die Anlage kleiner Feuchtbiotope genannt.