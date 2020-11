Häuser leuchten orange

Daher reihen sie sich in Kooperation mit dem Arbeitskreis „Gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Höxter“ in den weltumspannenden zivilgesellschaftlichen Schulterschluss ein. Natürlich hoffen die Initiatorinnen, dass Unternehmen, Banken, Behörden und Institutionen ihre Häuser wie im Vorjahr wieder orange illuminieren. 2019 leuchteten in Höxters Innenstadt Geschäftshäuser und Geldinstitute, aber auch Wahrzeichen wie die Dechanei, die Nikolaikirche, die Kilianikirche und das Historische Rathaus. Das Stadthaus, die Kreisverwaltung und das Haus der Volkshochschule erstrahlten ebenfalls. Und auch das weithin sichtbare Schloss Fürstenberg war dabei.

Die Brücke zu den niedersächsischen Nachbarn verstärkt sich in diesem Jahr: Die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) plant, ihre Gebäude an den drei Standorten Holzminden, Hildesheim und Göttingen zu beleuchten. „Das freut uns sehr“, betonen die Zonta-Frauen, die auch auf die Technische Hochschule OWL zugehen wollen. Damit die Aktion noch weiter in den Kreis Höxter ausstrahlt, bittet der Club die Bürgermeister der zehn Städte darum, ihre Rathäuser und weitere öffentliche Gebäude in der Kampagnenfarbe Orange zu illuminieren. An die Landräte der Kreise Höxter und Holzminden wenden sie sich ebenfalls mit der Bitte um Unterstützung der Beleuchtungskampagne.

Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Kindern: Das Gebäude der Volkshochschule in Höxter leuchtete. Foto: Zonta-Club

Ein Zeichen setzen können aber auch Privatleute. Wenn sie am Abend des 25. November ein Fenster ihres Hauses orange beleuchten, stimmen sie ein in die gemeinsame Forderung, dass Gewalt gegen Frauen und Kinder ein Ende haben muss. Der Club hatte eigentlich vor, flankierend zur Beleuchtungskampagne in Höxters Marktstraße eine Menschenkette zu organisieren. Von diesen Planungen nehmen die Frauen angesichts der Corona-Pandemie Abstand. Sie regen an, dass all jene, die an der Menschenkette teilgenommen hätten, stattdessen zu Hause Flagge zeigen, indem sie ein Fenster orange beleuchten. Wie – dazu haben die Zonta-Frauen einen praktischen Tipp: „Es genügt schon, ein Marmeladenglas mit orangefarbenem Transparentpapier zu bekleben und mit einem Teelicht zu beleuchten. Wenn viele kleine Gläser in vielen Fenstern leuchten, formiert sich in Zeiten der gebotenen Kontaktbeschränkungen eine Menschenkette der anderen Art.“ Auch in kleinen Geschäften kann ein einzelnes orange dekoriertes Schaufenster eine große Wirkung haben. „Das hat die Kampagne im Vorjahr eindrucksvoll gezeigt“, sagt Präsidentin Ute Sievers.

Der Termin für die Aktion ist bewusst ausgewählt und überall auf der Welt der gleiche: Der 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Die Beleuchtungs-Kampagne „Orange The World“ ist 1991 von den „UN Women“, einer Organisation der Vereinten Nationen, ins Leben gerufen worden. Seither leuchten alljährlich in der Zeit zwischen dem 25. November und dem „Internationalen Tag der Menschenrechte“ am 10. Dezember rund um den Globus markante Gebäude in oranger Farbe.

„Zonta International“ gestaltet diese Initiative aktiv mit. Denn das Netzwerk engagierter, berufstätiger Frauen setzt sich unter dem Leitwort „Zonta Says No“ in all seinen 1200 Clubs in 63 Ländern unermüdlich dafür ein, dass Gewalt an Frauen und Kindern ein Ende hat. Der Zonta-Club Höxter hat 2015 die Beratungsstelle für von Gewalt betroffene und bedrohte Frauen mit ins Leben gerufen und trägt seitdem alljährlich mit einer finanziellen Unterstützung zum Fortbestand dieses so wichtigen Hilfsangebots bei.

Das Historische Rathaus erstrahlte ebenfalls in orangefarbener Beleuchtung. Foto: Zonta-Club

Um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, beteiligen sich die Frauen und ihre Kooperationspartnerinnen nun erneut an der Kampagne „Orange The World“. Das gemeinsame Zeichen liegt dem Zonta-Club jetzt, da häusliche Gewalt angesichts des Teil-Lockdowns zuzunehmen droht, umso mehr am Herzen. Präsidentin Ute Sievers ruft zum Mitmachen auf. „Sagen wir geschlossen und entschieden ‚Nein‘ zu Gewalt an Frauen und Kindern! Und lassen wir nicht locker in unserer Vision von einer Welt, in der Frauen selbstbestimmt und frei von Angst und Gewalt leben können.“

Der Zonta-Club möchte Foto-Impressionen der Beleuchtungskampagne gerne über seine Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram sowie gegebenenfalls in der heimischen Presse veröffentlichen. Daher bitten die Frauen Geschäftsleute und Privatpersonen, ihre beleuchteten Häuser im Bild festzuhalten und die Fotos per E-Mail unter hoexter@area-05-29.de einzusenden. Informationen im Internet: www.zontasaysno.com