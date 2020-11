Tobias Scherf spricht den Amtseid

Tobias Scherf, bislang im Dienst des Landes Hessen und Vater von vier Kindern, ist bei der Kommunalwahl am 13. September mit 54,4 Prozent der Stimmen bereits im ersten Wahlgang zum neuen Warburger Bürgermeister bestimmt worden. Vor einigen Tagen hat er sein neues Büro im Behördenhaus bereits bezogen.

Einstimmig bestimmte der neue Rat nach Scherfs Einführung und der eigenen Verpflichtung auch die stellvertretenden Bürgermeister. Diese Posten werden wie bereits in der vergangenen Wahlperiode Heinz-Josef Bodemann aus Calenberg (CDU, 1. Stellvertreter) und Eric Volmert aus Warburg (SPD, 2. Stellvertreter) bekleidet. Volmert konnte an der Sitzung nicht teilnehmen. Er befindet sich noch einige Tage in Corona-Quarantäne.

Gewählt wurden am Dienstagabend auch die neuen Ortsvorsteher und Bezirksverwaltungsstellenleiter, die in der Regel auch Vorsitzende der Bezirksausschüsse sind. Auch hier dient das Stimmenverhältnis der Kommunalwahl als Grundlage, so dass die CDU in allen Orten außer in der Kernstadt, in Bonenburg und in Herlinghausen das Vorschlagsrecht hatte. In Dörfern über 1000 Einwohnern und der Kernstadt wird wie bislang ein Bezirksausschuss eingerichtet, kleinere Orte sollen einen Ortsausschuss aus Entscheidungsträgern in den Dörfern mit dem Ortsvorsteher an der Spitze bilden.

Bezirksverwaltungsstellenleiter sind in Daseburg (Thomas Klenke, CDU), Germete (Thomas Vonde, CDU), Ossendorf (Walter Güntermann, CDU), Rimbeck (Annette Lages, CDU) und Scherfede (Johannes Thonemann, CDU).

Ortsvorsteher sind André Flore (Dalheim, CDU), Anton Güthoff (Dössel, CDU), Daniel Strathaus (Hohenwepel, CDU), Robert Schmidt (Menne, CDU), Heinrich Mellwig (Nörde, CDU), Hubertus Kuhaupt (Welda, CDU) und Roberto Fiesseler (Wormeln, CDU). In Herlinghausen wird auf Vorschlag der SPD Alexander Neumann Ortsvorsteher. In Bonenburg bleibt Gerhard Rose (Bürger Union) Bezirksverwaltungsstellenleiter.

Wer das Amt des Bezirksausschussvorsitzenden in der Kernstadt übernimmt, stand am Dienstag nicht zur Entscheidung an. Bezirksverwaltungsstellenleiter gibt es dort nicht.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der ersten Ratssitzung standen Verabschiedungen auf dem Programm. Zahlreiche Ratsmitglieder, die bei der jüngsten Kommunalwahl entweder nicht mehr angetreten waren oder für die die Zahl der Stimmen nicht mehr ausgereicht hatte, wurden verabschiedet. Aus dem Rat ausgeschieden sind: Herta Bender, Hermann Evers, Walter Gerken, Ronald Knop, Peter Kramer, Heinrich Mellwig, Willi Menge, Sascha Meyer, Felicitas Schimmel, Karsten Viereck, Josef Wakob, Gerd Weiland und Elmar Wiemers.

Ein besonders Abschiedsgeschenk gab es für die beiden CDU-Urgesteine Hermann- Josef Ewe (Daseburg) und Willi Vonde (Germete). Sie erhielten den Goldenen Ehrenring der Stadt, der nur an Kommunalpolitiker verliehen wird, die mindestens fünf Wahlperioden im Rat mitgearbeitet haben. Ewe ist 26 Jahre dabei, Willi Vonde gar 45 Jahre im Rat.

Einen weiteren Ehrenring hatte Bürgermeister Tobias Scherf noch in der Tasche. Der ging entgegen des Protokolls an den sichtlich gerührten ehemaligen Warburger Bürgermeister und heutigen Landrat Michael Stickeln. Die Vorsitzenden der Ratsfraktionen hatten sich dafür ausgesprochen, Michael Stickeln diese höchste Auszeichnung, die die Stadt Warburg zu vergeben hat, als Abschiedsgeschenk zu machen.