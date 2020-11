„Aktuell bekommen wir zunehmend Anfragen von Jugendämtern bei festgestellter akuter oder drohender Kindeswohlgefährdung, in denen eine dringende Herausnahme des Kindes aus der Herkunftsfamilie notwendig wird“, berichtet Fachbereichsleiterin Nadja Ritter.

Das betrifft ihren Angaben zufolge sowohl Säuglinge, Kinder oder Jugendliche, die dann in den Bereitschaftspflegestellen oder Pflegefamilien in Obhut genommen werden – damit seitens des Jugendamtes und der Justiz innerhalb dieses geschützten Rahmens geklärt werden kann, ob eine Rückführung in die Familie möglich oder die Überleitung zu weiteren Hilfen erforderlich ist.

Innerhalb eines Zeitraums von bis zu sechs Monaten übernehmen die Bereitschaftspflegestellen die umfassende Betreuung und Versorgung der Kinder, bis die Perspektivklärung abgeschlossen ist. Eine Perspektive könnte die Vermittlung in eine Sonderpflegestelle (Westfälische Pflegefamilie) sein.

Um diesen meist noch sehr jungen, oftmals allerdings auch traumatisierten Kindern, eine langfristige und gesicherte Lebensperspektive zu ermöglichen, sucht das Jugenddorf mit seinem Spezialdienst für Familienanalogen Betreuungsformen (FAB) besonders geeignete Familien, um sie bei ihrer nicht abgeschlossenen oder neu orientierten Familienplanung zu begleiten.

Dabei kann es sich um pädagogisch qualifizierte Pflegefamilien, also Paare und Einzelpersonen, handeln oder auch um Personen, die über eine besondere Eignung verfügen, die etwa eine gewisse erzieherische Kompetenz und ein gutes Händchen im Umgang mit vernachlässigten, manchmal auch beeinträchtigten Kindern haben.

Bei dieser neuen familiären Herausforderung, werden die Pflegeeltern mit ihren Kindern auf den neuen Familiengast vorbereitet und bei erfolgter Belegung intensiv beraten und begleitet. In der Regel bis zum Volljährigkeitsalter oder auch darüber hinaus.

Ansprechpartner im Jugenddorf: Isolde Obermann, Telefon 0172/3814460 oder E-Mail an i.obermann@jugenddorf-warburg.de

Das Jugenddorf Petrus Damian (180 Mitarbeiter) ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Trägerschaft der Jugendhilfe im Erzbistum Paderborn gemeinnützige GmbH. Vor mehr als 110 Jahren wurde auf Initiative des Priesters Christian Bartels die Einrichtung in Warburg gegründet. Heute finden mehr als 230 betreute Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und junge Mütter ein neues Zuhause in den Gruppen des Jugenddorfs und den begleiteten Pflegefamilien. Die angegliederte Petrus-Damian-Schule – eine Förderschule mit dem Schwerpunkt „soziale und emotionale Entwicklung“ - besuchen 130 Schüler.