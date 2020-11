Mit dem Ring geehrt wurden Willi Vonde aus Germete, Hermann-Josef Ewe aus Daseburg und Warburgs langjähriger Bürgermeister Michael Stickeln. Während Willi Vonde und Hermann-Josef Ewe ihre politische Karriere beendet haben, ist Michael Stickeln jetzt als Landrat weiter voll in der politischen Verantwortung.

45 Jahre war Willi Vonde im Rat, 25 Jahre davon war er auch CDU-Fraktionschef (wir berichteten am Samstag). Seine Abschiedsrede war so wie sein politisches Wirken über fast ein halbes Jahrhundert – gerade heraus, ehrlich, schnörkellos. „Politik ist viel, aber es ist nicht alles“, machte der Germeter (74) deutlich. Wer an seinen Posten dauerhaft festhalte, der habe womöglich viel von Macht verstanden, von den Menschen aber wenig, sagte Vonde.

Die Dinge vom Ende her denken

Dem neuen Rat gab er mit auf den Weg, die Dinge vom Ende her zu denken und nicht für den schnellen Applaus zu handeln. Politiker müssten ihr Wirken „erklären, erklären und nochmals erklären, und das immer mit vollem Einsatz“, sagte Willi Vonde in seiner bewegenden Rede. Er habe in der Politik viele gute, manchmal die besten Stunden seines Lebens erlebt. „Abschied nehmen ist nicht das Schlimmste, entscheidend ist, dass man sich wiedersieht“, sagte der langjährige Fraktionschef – und schloss mit einem kurzen „Danke für die gemeinsame Zeit. Und Tschüss!“ Minutenlang applaudierten die Ratsmitglieder dem scheidenden CDU-Fraktionschef.

Gleiches galt für Landrat Michael Stickeln. 16 Jahre war er Warburger Bürgermeister. Diese Zeit ließen die Verwaltungsmitarbeiter mit einer Bildpräsentation Revue passieren. Der 1. Beigeordnete Klaus Braun hielt die Laudatio. Michael Stickeln sei 16 Jahre lang das Gesicht der Stadt gewesen und habe sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen „außerordentlich viel bewegt“. Stickeln habe trotz aller Schwierigkeiten nie die Freude an der Politik verloren – und sei immer mit vollem Elan dabei gewesen, rund um die Uhr, auch über die sozialen Medien erreichbar, der erste Kümmerer, wenn Bürger der Stadt Probleme gehabt hätten.

Klaus Braun zählte noch einmal die vielen politischen Erfolge auf – angefangen bei der Rettung des Krankenhauses, den barrierefreien Umbau der Innenstadt, die Anbindung der Industriegebiete an die B 252, die Erlebbarmachung der Holsterburg. Er wies darauf hin, dass die Verschuldung der Stadt unter Michael Stickeln auf unter sechs Millionen Euro habe gedrückt werden können. Der Bürgermeister habe das WDR-2-Rockfestival 2011 nach Warburg geholt und für die Stadt den Internationalen Hansetag 2036 gesichert.

An Menschen und ihren Problemen interessiert

Stickeln sei nie „auf irgendeinen persönlichen Vorteil aus gewesen, sondern du bist wirklich an den Menschen und ihren Problemen interessiert“, lobte Klaus Braun. Mit einem durchaus emotional zu verstehenden „Es war eine schöne Zeit“, schloss Braun seine Rede.

Zur Feier der Verabschiedung war auch Landrat a. D. Friedhelm Spieker nach Warburg gekommen, um seinem Amtsnachfolger zum Ehrenring der Stadt zu gratulieren. Stickeln habe sein Amt als Bürgermeister mit außerordentlichem Fachverstand, mitreißender Gestaltungskraft und viel Herzblut ausgeübt. Er sei ein Mann des Wortes und der Tat, er packe die Dinge an.

Michael Stickeln selbst war von den vielen lobenden Worten, aber vor allem von der Verleihung des Ehrenrings sichtlich gerührt. Um ihn zu bekommen, muss man eigentlich mindestens fünf Wahlperioden Ratsherr gewesen sein.

Für den scheidenden Bürgermeister eine Ausnahme gemacht

Für den scheidenden Bürgermeister hatten die Fraktionen auf Anregung von Klaus Braun aber eine Ausnahme gemacht. Der Ehrenring werde ihm „für persönlich hohes und außerordentliches Engagement, sein Fachwissen und die hervorragende Leitung der Verwaltung, für Mut und die Zuversicht, Themen voranzubringen und zu realisieren sowie für die gedeihliche und gute Zusammenarbeit des Rates mit den Bürgern der Stadt verliehen, wie Bürgermeister Tobias Scherf es auf den Punkt brachte.

Die Ehrung mache ihn „dankbar und auch sehr demütig“ sagte der neue Landrat. Es falle ihm schwer, Worte zu finden, die „beschreiben, was man fühlt und spürt“. Es gehe etwas zu Ende, „was mein Leben in diesen 16 Jahren bestimmt und stets sehr viel bedeutet hat“, sagte der Landrat, der ausdrücklich die Mitarbeiter der Verwaltung, den Rat und nicht zuletzt seine Familie in seinen Dank mit einbezog.

Einer der Architekten der politischen Entwicklung

Seit 1994 war Hermann-Josef Ewe (67) Bezirksverwaltungsstellenleiter, erster Ansprechpartner und Motor im Ort Daseburg. Mit dem Ehrenring wurde am Dienstag aber seine 26-jährige Arbeit zum Wohle der Gesamtstadt im Rat gewürdigt. Ewe war viele Jahre Mitglied des CDU-Fraktionsvorstandes, er gilt bei Insidern als einer der Architekten der politischen Entwicklung in der Stadt (wir berichteten am Dienstag).

Bürgermeister Tobias Scherf lobte den Daseburger für seine vielen Jahre im Stadtrat, für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement in seinem Heimatort und auch dafür, dass er seine Nachfolge in Daseburg so frühzeitig geregelt habe.