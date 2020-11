Laut Angaben der Polizei war die Fahranfängerin mit einer Mercedes A-Klasse mit der B 252 unterwegs. Zwischen Warburg-Hohenwepel und Willebadessen-Peckelsheim verlor die Frau gegen 8.25 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es demnach nicht.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr Hohenwepel unterstützten den Rettungsdienst, der bei ihrer Ankunft bereits die 18-Jährige betreute. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, klemmten die Fahrzeugbatterie ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Feuerwehreinsatzleiter Daniel Strathaus sagte: „Wir erhielten zuerst die Information, dass sich der Unfall am Ortsausgang Hohenwepel in Richtung Peckelsheim zugetragen hat. Wir sind dann aber weiter durchgefahren. In so einer Situation drehen wir nicht einfach ab, nur weil es nicht mehr unser Zuständigkeitsgebiet ist.“ Zwei Polizeibeamte regelten den Verkehr auf der Ostwestfalenstraße.