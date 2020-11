Corona: 292 aktiv Infizierte

Höxter -

Der Kreis Höxter hat sieben Covid-19-Infektionen mehr auf seiner Internetseite gemeldet als am Vortag. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter an diesem Sonntag 292 aktiv Infizierte, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 94,12 pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 983 Frauen und Männern angegeben. Genesen sind 671 Personen in den zehn Städten des Kreises Höxter (17 mehr als am Donnerstag). Die Verstorbenenzahl liegt bei 20 Personen.