Nach Auskunft von Johannes Sonntag von der Katholischen öffentlichen Büchereien entfällt aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr der Blick in den Musterkalender und auch die namentliche Vorbestellung. Ausreichend Kalender werden beim Abholstart – über den noch informiert wird – an den bekannten Stellen (Bücherei und Paulines Backstube) bereitliegen.

Wer vorab einen Blick auf die Kalenderblätter werfen möchte, kann sich diese in den Fenstern vor dem Eingangsbereich des Germeter Pfarrheims kontaktlos ansehen. Dort wird das Druckwerk – derzeit noch ohne Termine – präsentiert.