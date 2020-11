Eine Pilotphase mit 100 Geräten soll nach den Weihnachtsferien beginnen.

Grundlage der Investition ist die Erkenntnis, dass mit der CO2-Konzentration in der Luft auch die Konzentration der Aerosole steigt. Das Corona-Virus soll hauptsächlich durch diese Aerosole (ausgeatmete Luft) übertragen. Wird also die CO2-Konzentration in der Luft überwacht, kann auch das Corona-Risiko für die Kinder, Lehrer und Erzieher verringert werden, sind sich die Verantwortlichen in den beiden Städten sicher.

„Unser Ziel ist es, dass die Schulen und Kitas auch in der Pandemie geöffnet bleiben können. Dafür müssen wir alles tun“, berichtet Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf am Freitag bei der Vorstellung des neuen Systems. Sein Borgentreicher Amtskollege Nicolas Aisch kann da nur zustimmen – und hat sich die Installation der neuen Geräte noch am Donnerstagabend vom Rat der Orgelstadt genehmigen lassen.

In allen Kommunen wird derzeit überlegt, wie die Luftsituation in den Klassenräumen so verbessert werden kann, dass die Virus-Last minimiert wird. In Willebadessen hat der Rat zuletzt beispielsweise dem Kauf von speziellen Raumluftfiltern zugestimmt, die Viren aus der Luft holen.

In Warburg und Borgentreich wollen die Verantwortlichen nach einem Gespräch mit allen Schulleitungen am vergangenen Freitag im Pädagogischen Zentrum einen anderen Weg gehen – und auf die CO2-Messgeräte setzen, denn „es geht uns dabei um ein größeres und langfristigeres Projekt“, macht Nicolas Aisch deutlich.

Die CO2-Messgeräte werden wie Rauchmelder in den Klassen- und Gruppenräumen installiert und mit einem QR-Code ausgestattet. Kommt ein Lehrer in die Klasse, kann er diesen QR-Code mit seinem Dienst-Tablet scannen – und bekommt dort einen Bildschirm angezeigt, auf dem die CO2-Konzentration, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt wird.

Steigt der Wert des Kohlenstoffdioxids, bekommt der Lehrer einen Hinweis, dass dringend gelüftet werden muss – um Sauerstoff in den Raum zu lassen und damit auch die Konzentration der Aerosole zu verringern. Reagiert der Lehrer nicht, schrillt auch ein Warnton los.

Installiert und betrieben werden soll das neue System in Warburg und Borgentreich von den Warburger Stadtwerken. Dies aus gutem Grund. Die neuen Geräte können nämlich mehr als nur einen Hinweis zu geben, wann gelüftet werden muss, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Leander Sasse. Sie könnten in Zukunft beispielsweise zu Steuerung von Licht, Heizung oder zum Einbruchsschutz genutzt werden.

Alle Daten der mit Batterien betriebenen Geräte laufen über das Funknetzwerk „LoRaWAN“ zusammen und können zentral ausgewertet werden. Daneben sind in Warburg auch noch acht mobile CO2-Warner im Einsatz, die in den Schulen schon fast liebevoll als „Mief-Warner“ bezeichnet werden. Nur für geschlossene oder schlecht zu belüftende Räume denkt die Stadt Warburg über den Kauf der deutlich teureren Luftreinigungsgeräte nach. Die CO2-Warner in Warburg und Borgentreich kosten etwa 150 pro Stück.