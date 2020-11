Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 46-jähriger Mann aus Breuna mit einem roten Opel Zafira kurz nach 16 Uhr auf der B7 in Richtung Ossendorf unterwegs. Mit an Bord war der 18 Jahre alte Sohn des Fahrers. An der Kreuzung B7/Landfurt/Göringsgraben musste der Fahrer an der Ampel warten. Eine 27-Jährige aus Ahnatal bei Kassel fuhr mit ihrem schwarzen VW Fox auf der B7 in dieselbe Richtung. Mit an Bord war ein einjähriges Kind.

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Frau mit ihrem Wagen auf den Opel auf. Dabei wurden alle vier Insassen verletzt. Die Feuerwehr Warburg rückte mit 15 Einsatzkräften zur Unglücksstelle aus, da den Rettern ein Fahrzeugbrand gemeldet worden war.

Vor Ort brannte jedoch nichts, die Wehr unterstützte unter anderem beim Absichern der Unfallstelle, half dem Rettungsdienst und band auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Einsatzleitung hatte Tobias Berendes inne.