Der LWL-Psychiatrieverbund habe eine sogenannte Standortentwicklungsplanung (StEP) aufgestellt und wolle kräftig investieren. Das Investitionsvolumen von fast 64 Millionen Euro erstrecke sich dabei über den Zeitraum der nächsten zehn bis 15 Jahre.

„Der Startschuss für die Umsetzung der Planungen fällt jetzt mit einem Architektenwettbewerb. Aus 113 eingegangen Bewerbungen wurden acht Architekturbüros ausgelost, sieben weitere hatten bereits im Vorfeld aufgrund der Kriterien ‚Regionalität‘ und ‚krankenhausspezifische Erfahrungen‘ eine so genannte ‚Wildcard‘ bekommen“, erklärt der LWL weiter.

Die 15 Wettbewerbsteams, jeweils bestehend aus einem Architektur- und einem Landschaftsplanungsbüro, würden sich nun mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen, um dann bis Ende des Jahres ihre Entwürfe einzureichen.

Die Aufgabe der Planer sei der Entwurf von Neubauten für die Kliniken für Erwachsenenpsychiatrie und -Psychotherapie sowie für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie als integrale Bestandteile des denkmalwürdigen Gesamtgebäudekomplexes. Weitere Aufgaben seien der Neubau-Entwurf einer Sporthalle für beide Kliniken für eine Sport- und Bewegungstherapie sowie die Gestaltung umgebender Freiflächen.

Voraussichtlich im März 2021 werde dann der Sieger des Wettbewerbs durch ein Preisgericht gekürt. „Wir wollen mit diesem Entwicklungsplan ein eindeutiges Bekenntnis zu diesem Standort ablegen und ihn für die Zukunft sichern“, wird LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker in der Pressemitteilung zitiert.

Augenfälligste Veränderung: Die historisch auf zwei Standorte verteilten LWL-Einrichtungen in Marsberg sollen ihre Angebote im Wesentlichen an dem Standort „Am Weist“ zusammengeführt werden. „Wir wollen am Weist einen Campus, der die komplette Bandbreite der psychiatrischen Behandlung bietet“, wird Jan Hendrik Unger zitiert, der Kaufmännische Direktor der LWL-Einrichtungen Marsberg.

„Mit der Zusammenführung der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Erwachsenenpsychiatrie werden, einzigartig in Westfalen, beide Fachrichtungen gemeinsam für Patienten ihre Kompetenzen bündeln“, erklärt Unger. Und dies erfolge mit einer weiteren Nutzung der denkmalgeschützten Gebäude.

Teile des alten Klinikstandortes an der Bredelarer Straße könnten dann der Stadtentwicklung von Marsberg zur Verfügung gestellt werden, sagt Unger. Der Psychiatrie-Standort Marsberg sei 206 Jahre alt. Er gehe auf das 1814 gegründete Landeshospital Marsberg zurück. Noch weiter zurück gehe die Geschichte des Hauses selbst.

In Marsberg sei 1744 das Kapuzinerkloster Marsberg gegründet und gebaut worden, in dessen Räume dann 1814 das Landeshospital einzog. „Die Fachklinik für Psychiatrie am Standort ‚Am Weist‘ ist die älteste westfälische psychiatrische Klinik und eine der ältesten im deutschsprachigen Raum überhaupt“, heißt es weiter.