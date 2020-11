Neues Leben auf kahlen Flächen

Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt

Coronavirus-Newsblog: Nun neun Tote in Löhner Altenheim - Laut Kultusministern knapp zwei Prozent der Schüler in Quarantäne - Augenzwinkernde Regierungsvideos - Inzidenzwerte in OWL steigen teils stark - 16.947 Neuinfektionen in Deutschland